Zwischen Pflicht und Kür Bautzen wirbt für den Wenzelsmarkt mit langen Öffnungszeiten. Doch die sind für die Händler nicht verbindlich.

Der Imker Hans-Jürgen Diener verkauft auf dem Wenzelsmarkt Honig aus eigener Produktion. Wenn kein Andrang ist, schließt er unter der Woche seinen Stand um 19 Uhr. Am Wochenende geht er gern in die Verlängerung. © Uwe Soeder

Wer am Montagabend nach 19 Uhr über den Bautzener Wenzelsmarkt schlendert, findet um diese Zeit nicht mehr alle Buden weihnachtlich beleuchtet vor. Stände mit Keramik, Textilien und Geschenkartikeln haben oft bereits ihre Auslagen reingeräumt und die Türen zugesperrt. Das irritiert. Schließlich wirbt die Stadt Bautzen extra in einer Broschüre für ihren Wenzelsmarkt und zeichnet darin die Öffnungszeiten in fettgedruckten Lettern von Sonntag bis Mittwoch von 10 bis 20 Uhr sowie von Donnerstag bis Sonnabend sogar von 10 bis 22 Uhr aus. Die gleichen Zeiten werden auch auf der Internetseite des Weihnachtsmarktes angegeben. Was die späten Besucher des Wenzelsmarktes nicht wissen können: Es gibt einen Unterschied zwischen den regulären Öffnungszeiten, wie sie die Stadt veröffentlicht und den regulären Öffnungszeiten, die die städtische Marktleitung mit den Händlern vertraglich ausgemacht hat.

Für die Händler seien Montag bis Donnerstag Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr verbindlich, Freitag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr. So stehe es in den Verträgen, betont Hans-Jürgen Diener vom Honigstand in der Reichenstraße. Alles, was darüber hinausgehe, sei optional, sagt der Imker aus Spittel bei Weißenberg. Er würde sich wünschen, dass diese Regelung auch den Gästen klar vermittelt würde. „Die Leute wundern sich, wenn geschlossen ist“, beobachtet der Imker. Hans-Jürgen Diener, der Honig, Met und selbstgezogene Kerzen verkauft, geht eher an den Wochenenden in die Verlängerung. „Wenn viel Andrang ist.“

Größter Zulauf am Nachmittag

„Wir halten uns an die regulären Öffnungszeiten“, erklärt Claudia Gran von der Töpferei im Pücklerpark, die einige Meter weiter einen Stand mit Keramik betreibt. Regulär bedeutet auch bei ihr, dass nach Händlervertrag unter der Woche um 19 Uhr Schluss ist, bzw. freitags, sonnabends und sonntags um 20 Uhr. Claudia Gran ist seit etlichen Jahren beim Wenzelsmarkt dabei, in der warmen Jahreszeit dagegen steht sie in der Töpferwerkstatt im Bad Muskauer Fürst-Pückler-Park. Auf Bautzens Weihnachtsmarkt hat die Töpferin den größten Zulauf in den Nachmittagsstunden. „Später kommt keiner mehr, der Keramik kauft“, weiß sie aus Erfahrung. „Es bringt nichts, länger aufzumachen.“

So sehen es auch andere Marktkollegen. „Bis 22 Uhr kann man keine Socken und Schlüpfer verkaufen“, sagt Michael Gruhl vom Süßwarenstand am Kornmarkt mit Blick auf seine zeitiger schließenden Nachbarn. Glühweinbuden und gastronomische Stände erfahren dagegen auch spät abends noch kräftigen Zuspruch. Dort kann donnerstags, freitags und sonnabends bis 22 Uhr geklönt werden. „Es ist gut, dass uns die Stadt da den Freiraum lässt“, findet Michael Gruhl. Er bedauert aber, dass die Gäste über solche Differenzierungen im Unklaren gelassen werden. „Es steht leider nirgendwo“, sagt Gruhl.

So sei es beispielsweise donnerstags nach 20 Uhr auf dem Kornmarkt sehr ruhig, während es auf dem Hauptmarkt bis 22 Uhr mit traditioneller Feuerzangenbowle zum gleichnamigen Filmklassiker mit Heinz Rühmann hoch hergehe. Andersherum herrsche freitags wieder bei der Après-Ski-Party am Reichenturm auf dem Kornmarkt mehr Trubel. „Man sollte so etwas genauer in den Flyer schreiben, damit die Leute wissen, wo sie bis 22 Uhr gezielt hingehen können“, schlägt Michael Gruhl vor.

Marktzeiten verbindlich geregelt

Seit 2009 gibt es die verbindlich geregelten Marktzeiten und die Möglichkeit einer ein- bis zweistündigen freiwilligen Verlängerung. „Es war eine einvernehmliche Regelung, die wir mit den Händlern getroffen haben“, sagt Stadtsprecher André Wucht. Hintergrund der gestaffelten Zeiten war es, einerseits den Wünschen der Besucher zu entsprechen, andererseits die Händler nicht über Gebühr zu belasten. „Es gab die grundsätzliche Forderung, dass der Wenzelsmarkt länger öffnen soll. Keramik- und Geschenkestände machen aber ab einer bestimmten Zeit keinen Umsatz mehr“, so André Wucht. Laut Stadtsprecher hatte man in den vergangenen Jahren auf diese differenzierten Zeiten auch in den Broschüren hingewiesen. Nicht so dieses Jahr. Da wurden allein die freiwilligen längeren Öffnungszeiten für den Markt genannt. Damit es nicht mehr zu Irritationen kommt, wolle man als Stadt künftig auch die kürzeren Kernöffnungszeiten nennen, kündigt der Stadtsprecher an.

www.wenzelsmarkt-bautzen.de

zur Startseite