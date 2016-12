Zwischen Neubau und Sanierung Wie sieht das Haus des Kindes künftig aus? Es geht zwar nicht um mehr Betreuungsplätze, aber um viel Geld.

Die Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel steht vor einer Entscheidung. Wie bringt sie künftig die Kinder in Gottleuba unter? Saniert sie das Haus der Kinder, was unbedingt notwendig ist, oder baut sie neu? Wenn sie baut, wo? Die Sanierung kostet rund 1,8 Millionen Euro. Das ist zwar weniger als der Neubau, der mit drei Millionen Euro zu Buche schlägt. Doch für die Zeit der Sanierung müssten Container gemietet werden. Die Kosten dafür: rund 680 000 Euro. Damit liegt die Sanierung bei 2,5 Millionen Euro und der Unterschied zum Neubau ist nicht mehr so groß.

Hinsichtlich der Plätze sind keine so großen Veränderungen möglich. Derzeit werden 150 Kinder betreut. Bei einem Neubau wären 160 möglich, bei der Sanierung ist ein Plus von 16 denkbar. Es geht also nicht so sehr um ein Mehr an Betreuungsplätzen, sondern um die räumliche Verbesserung. Bei der Entscheidung für einen Neubau ist zudem der Standort zu klären.

Weil diese Fragen nicht so einfach zu beantworten sind, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Zu einem endgültigen Ergebnis ist sie bisher auch noch nicht gekommen, sagt Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos). Nur eines ist bisher klar: Realisiert wird das Vorhaben, egal ob Sanierung oder Neubau, frühestens 2018. Nächstes Jahr soll weiter geplant werden. Doch dafür ist eine Entscheidung notwendig. (SZ/sab)

