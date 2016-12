Zwischen Laptop und Liane Einwohner im Urwald Ecuadors wehren sich erfolgreich gegen Erdölfirmen und setzen auf ein eigenes Modell.

Mit Blasrohr und Giftpfeilen jagen die Kichwa aus Sarayaku seit Generationen. © Sandra Weiss

Wir befinden uns im Jahre 2016. Ecuadors Amazonasgebiet ist in der Hand von Erdölfirmen. Ganz Amazonien? Nein, ein von unbeugsamen Kichwa-Indigenas bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die Soldaten, Minister und Firmen, die Sarayaku belagern. Denn die Einwohner sind mutig, klug und haben eine Zauberwaffe ...

Sarayaku. Es geschah vor 20 Jahren. Alles schien seinen gewohnten Gang zu nehmen im Dorf Sarayaku, tief versteckt im Amazonasregenwald Ecuadors. Im kühlen Morgengrauen brauten die Frauen über dem Lagerfeuer Guayusa-Tee aus den bitteren Blättern eines heimischen Strauches. Gemeinsam wurde der Tee getrunken und wurden die Träume kommentiert, aus denen die Kichwa die Zukunft ableiten. Die Kinder schulterten die Rucksäcke, um über die Trampelpfade zur Schule zu laufen. Die Männer bereiteten sich vor, um Tapire zu jagen oder mit Lianengift Fische zu fangen. Als Stunden später die ersten Ingenieure mit dem Hubschrauber einfielen, eskortiert von schwer bewaffneten Militärs, waren es fast nur die Frauen, die sich ihnen erschrocken und laut keifend in den Weg stellten. Sie hatten diesen Tag gefürchtet, denn sie wussten, dass ihr Dorf früher oder später das Interesse der Erdölkonzerne wecken würde. Simón Gualinga, einer der Anführer, hatte vorausschauend die rund 1 200 Einwohner vorbereitet. Gemeinsam hatten sie sich gegen die Erdölförderung entschlossen.

„Die Pumpen erschrecken die Tiere, die verbrannten Gase verschmutzen die Luft, die Rückhaltebecken mit dem Bohrschlamm vergiften unser Wasser, die Straßen zerstören unsere Kultur und korrumpieren unsere Jugend“, sagt Patricia Gualinga, die von ihrem inzwischen gebrechlichen Vater die Wortgewandtheit geerbt hat und derzeit die Außenministerin von Sarayaku ist. Ihr Vortrag wird in der mit Palmwedeln bedeckten Gemeinschaftshütte vom Laptop auf eine Großleinwand projiziert. „Wir leben vom Regenwald. Öl können wir unseren Kindern nicht zum Essen geben.“ Doch mit Argumenten, Bogen und Lanze war diesen übermächtigen Feinden nicht beizukommen. Das begriffen die Einwohner von Sarayaku schnell.

Dass die Indigenas ihre Missbilligung deutlich machten, dass sie Landtitel hatten und ein Recht darauf, vor solchen einschneidenden Maßnahmen konsultiert zu werden, all das wog wenig gegen die kombinierte Macht von Staat und Geld. Der Konzern bot dem Stamm 10 000 US-Dollar, (rund 9 500 Euro) dann immer mehr, und mit jedem Nein wurde der Druck größer.

Es war ein Amateurvideo über den Einfall der Konzerne, gefilmt von Eriberto Gualinga und später von Sympathisanten in die sozialen Netzwerke gestellt, das eine Welle internationaler Solidarität auslöste und in den kommenden Jahren Dutzende ausländischer Besucher nach Sarayaku lockte. „Da verstanden wir die Macht von Kommunikation“, sagt Eriberto.

Als fortschrittsfeindlich kann man Sarayaku kaum bezeichnen. In dem Dorf, sieben Stunden Kanufahrt den Bobonazo hinauf, gibt es Solarstrom, Wasserklos und satellitengestütztes Internet. Die Jugend erhält Fotokurse, Computerklassen und Kampfsporttraining ebenso wie eine Unterweisung in traditioneller Körpermalerei oder Töpferkunst, mit der sich viele Frauen ein Zubrot verdienen. „Uns geht es darum, den Fortschritt zu dosieren und selber zu entscheiden, was für uns wichtig ist und was nicht“, sagt Patricia.

Westliche Kleidung, Bücher, Laptops, Go-Pro-Kameras? Kein Problem. Bei ihrem Bruder Eriberto liegt das alles auf dem Tisch in der Holzhütte, gleich neben einem traditionellen Blasrohr, einer Schrotflinte und Papageienfedern. Ein kunterbuntes Durcheinander, das jeden Fundamentalisten verzweifeln ließe.

Eriberto, inzwischen PR-Beauftragter des Dorfes, fühlt sich zwischen den Welten sichtlich wohl. Auf diplomatischem Parkett in Washington kann er sich ebenso bewegen wie im Dschungel. „Als ich klein war, habe ich mit dem Blasrohr Kolibris erlegt“, brüstet er sich. „Aber jetzt bin ich viel unterwegs und etwas aus der Übung.“

Es ist ein Spagat, der Erfolge zeitigt. Immer wieder marschierten die Indigenas in die Hauptstadt Quito, um zu protestieren. 2012 entschied der Interamerikanische Gerichtshof zu ihren Gunsten und verurteilte den ecuadorianischen Staat wegen Missachtung der Rechte traditioneller Völker zu einer Entschädigungszahlung von 1,2 Millionen US-Dollar. Diese Hartnäckigkeit, dieser Zusammenhalt ist es, der Sarayaku auszeichnet und von anderen Indigenagemeinden unterscheidet. Er basiert auf einer ausgeklügelten politischen Organisation. Die Ämter rotieren, sodass kein Clan zu kurz kommt. Alle Entscheidungen werden in stundenlangen Versammlungen so lange diskutiert, bis ein Konsens gefunden ist. Gemeinschaftsleben, Gemeinschaftsarbeit und gemeinsame Feste werden großgeschrieben. Gemeinsam haben die Indigenas beschlossen, keine evangelikalen Freikirchen ins Dorf zu lassen und keine politische Propaganda zuzulassen. Denn beides spaltet und trägt Konflikte ins Dorf, befanden sie auf einer Versammlung.

An der Front von Sarayaku sind bisher noch alle Spaltungsversuche des Staates und der Konzerne zerschellt. Die Illusion vom Fortschritt durch Öl? Die Bevölkerung ist dank Internet zu gut informiert, um dem auf den Leim zu gehen. „Die Gewinne fließen ohnehin nur ins Ausland. Wir holen uns unsere eigenen Projekte nach Sarayaku, über solidarische Gruppen. So behalten wir die Kontrolle“, sagt Gualinga. Geld? Haben sie selbst und gut angelegt – in einer solidarischen Gemeinschaftsbank, die Kleinkredite vergibt, und in einer Fluglinie „Aerosarayaku“, die drei kleine Chartermaschinen betreibt zwischen dem Dorf und der eine halbe Flugstunde entfernten, nächstgrößeren Stadt Puyo. Sie ist Teil des Tourismusprojekts von Sarayaku.

Zur Nachahmung ist das Modell trotzdem nur bedingt geeignet, wie der vom katholischen Hilfswerk Adveniat für seine Arbeit im Amazonas unterstützte Kapuzinermönch Juan Carlos Andueza zu bedenken gibt. „Man braucht weitsichtige Führer, eine gute interne Organisation und vor allem wohlmeinende und finanzkräftige Unterstützung von außen“, sagt Andueza.

zur Startseite