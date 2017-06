Zwischen Lagerfeuer und Landnahme Mit etwa 130 Teilnehmern wird am Wochenende der Historische Besiedlungszug starten. Auch in Schönberg macht der Tross Halt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der historische Besiedlungszug zog bereits im letzten Jahr durch Mittelsachsen. © Archiv/André Braun Der historische Besiedlungszug zog bereits im letzten Jahr durch Mittelsachsen.



Für Michael Ehnert hat der Urlaub begonnen, und zwar am Rande der historischen Bergstadt Bleiberg in Sachsenburg. Urlaub heißt für den aus dem erzgebirgischen Zöblitz stammenden 45-Jährigen jedoch, eine Woche lang zu Fuß durch mittelsächsische Gefilde zu ziehen und dabei auch noch die Verantwortung für gut 130 Leute zu tragen.

Ehnert ist der Lokator, also der Anführer des Historischen Besiedlungszuges. Dessen 24. Auflage wird wie schon im Vorjahr auf dem Schaugelände des Bleibergs starten. Zum zweiten Mal ist Ehnert der Lokator und damit Nachfolger von Franko Beck. Ehnert rechnet mit etwa 130 Siedlern.

Vereinschef Andreas Rausch, der in Falkenau bei Flöha zu Hause ist, hat das Team der Helfer verstärkt, das im Vorfeld vor allem mit dem Umsetzen der Planwagen vom Schloss Sachsenburg zum Bleiberg beschäftigt war.

„Rauschi“ hat auch die Genehmigung des Landratsamtes für die diesjährige Strecke in der Hand, ohne Einschränkungen oder Auflagen. Rausch und Ehnert hatten wie schon im Vorjahr die Route ausgesucht und ausgekundschaftet. „Es ist eine sehr schöne Strecke, inzwischen ohne große Herausforderungen,“ erklärte der Lokator. So seien einige Anstiege noch entschärft worden. Ein Problem war zuletzt noch der Weg aus Ringethal heraus, Rausch fand jedoch noch einen weniger steilen Berg.

Bei Greifendorf muss die B 169 überquert werden. Die Bundesstraße selbst wird noch nicht gebaut, wohl aber die Nebenanlagen mit Wirtschaftsweg und Regenrückhaltebecken. Dort müsse laut Rausch eventuell mit einer Behinderung gerechnet werden, aber so etwas habe man bislang immer gemeistert.

Insgesamt müssen nun 155 Kilometer zurückgelegt werden. Die Tagesetappen sind dabei fast gleich, immer zwischen 17 und 20 Kilometer lang. Allerdings bezeichnet Ehnert einige Lagerplätze als „gewöhnungsbedürftig“. Er meint damit vor allem die Wiese in Schönberg bei Waldheim, wo der Tross auch einen Ruhetag eingelegt. „Vor ein paar Tagen standen dort noch Kühe“, erzählte Ehnert. Die Siedler sind zum ersten Mal in Schönberg zu Gast. Durch Waldheim sind sie schon öfter gezogen, hatten aber immer das Problem, ein geeignetes Quartier zu finden.

Jeden Morgen, 10 Uhr wird sich der Tross in Bewegung setzen und das Etappenziel nach etwa vier Stunden erreichen. Dann werden die Zelte aufgebaut, Besucher sind im Lager ab etwa 16 Uhr willkommen. Geboten werden am Lagerplatz Musik, Reiterspiele, Gaukelei und Besinnlichkeit am Lagerfeuer. Für mittelalterliche Klänge sorgen zum Beispiel die Gruppen Donner & Doria sowie Nachtwindheim. Am Ruhetag in Schönberg werden The Mockingbird Men irische Folkmusik spielen. (FP/mit mf)

zur Startseite