Zwischen kühlem Wasser und heißen Kesseln Vier Stunden sah und hörte sich Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries gestern in Boxberg um. Und entdeckte unter anderem Soljanka für sich.

Brigitte Zypries liest das touristische Entwicklungskonzept, das ihr Boxbergs Bürgermeister Achim Junker (rechts im Bild) überreicht hatte. Eingeladen hatte die Ministerin der regionale SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk (links im Bild). © André Schulze

Boxberg. Hätte Thomas Jurk doch vorher gewusst, wie das Wetter sein würde an diesem 14. Juni! Vielleicht wäre ja dann ein anderer Plan gestrickt worden für den Besuch von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries am Bärwalder See. Der regionale SPD-Bundestagsabgeordnete hätte in seine Einladung geschrieben, dass Badesachen angesagt sind – mal etwas anderes als dunkle Anzüge. Die Oberlausitz hätte Geschichte schreiben können mit einem solchen Ministerin-Besuch.

Das heißt – Geschichte geschrieben wurde gestern schon, aber erst relativ spät. Was die Ministerin in ihrer Tasche hatte, wusste nur Thomas Jurk, der sie in die Oberlausitz eingeladen hatte und kurz nach 13 Uhr vor der Tourist-Information begrüßte. Brigitte Zypries wollte schnurstracks in die Tourist-Info eilen, doch Jurk und Boxbergs Bürgermeister Achim Junker (CDU) hatten zunächst anderes vor. Sie geleiteten den Gast zum See, zeigten den Kai, den Bootssteg, den Badestrand. Das Gemeindeoberhaupt holte ein Papier aus dem Inneren seiner Anzugjacke – das touristische Entwicklungskonzept für den Bärwalder See und seine Umgebung. Am Klittener Ufer sind zu ursprünglich 96 Boots-Liegeplätzen weitere 96 hinzugekommen, erfuhr die Ministerin. Möglich gemacht hat das Geld aus einem Förderprogramm.

„Wie heißt denn diese Suppe?“

Jurk und Junker lenkten ihren Gast in das Empfangsgebäude des Campingsplatzes. Das Foyer erwies sich als angenehm kühl. Die Campingsplatz-Pächter Carola und Ludwig Müller hatten Schnittchen und Kuchen hingestellt. Die schmackhafte Suppe aus einem kleinen Kessel schmeckte der Ministerin besonders. „Wie heißt denn die?“, wollte die 63-jährige Hessin wissen. Die Antwort: Soljanka.

Während es sich die Ministerin schmecken ließ und mit ihren Gastgebern über das touristische Entwicklungskonzept sprach, steckten vor der Tourist-Info drei Männer die Köpfe zusammen: Jan Otto, der Ostsachsen-Chef der Industriegewerkschaft Metall, Gerd Kaczmarek und René Straube. Kaczmarek steht an der Spitze des Betriebsrates im Bautzener Bombardier-Werk, Straube leitet die Arbeitnehmervertretung im Görlitzer Betrieb. Jan Otto und die beiden Betriebsratsvorsitzenden hatten sich zu einem Acht-Augen-Gespräch mit der Bundeswirtschaftsministerin verabredet. Brigitte Zypries sollte erfahren, wie die insgesamt rund 3 000 Beschäftigten in beiden Betrieben um ihre Arbeitsplätze bangen und von Bombardier endlich ein Konzept für Jobs verlangen.

Kurz nach halb zwei zogen sich Jan Otto, Gerd Kaczmarek und René Straube mit der Ministerin in einen kleinen Raum zurück. Als sich die Tür nach gut einer Viertelstunde wieder öffnete, hatte Brigitte Zypries Sorgenfalten im Gesicht. Sie verstehe die Ängste der Beschäftigten, sagte die Sozialdemokratin den wartenden Journalisten. Aber noch liege ihr kein Konzept von Bombardier vor. Der Konzern sei jetzt in der Pflicht. Unter Umständen könne sie sich vorstellen, dem Unternehmen mit Bundesbürgschaften unter die Arme zu greifen.

Inzwischen hatte sich der Konferenzraum der Tourist-Information mit weiteren Schlipsträgern gefüllt. Die Lausitzrunde von Kommunalpolitikern aus dem Braunkohlerevier hatte sich zusammengefunden und war neugierig auf einen vom Bundeswirtschaftsministerium angekündigten Förderbescheid. Von 30 000 Euro für Maßnahmen im Strukturwandel der Lausitz war vorab die Rede. Doch bevor es besser kam, hörte sich die Ministerin die Sorgen und Wünsche der versammelten Bürgermeister und Landratsamts-Vertreter an. Von zu langsamen Schienenwegen war die Rede, von einem Flickenteppich bei der Versorgung mit schnellem Internet, von zu viel Bürokratie. Mit dem Finger schnipsen und alle Probleme lösen konnte die Ministerin nicht, aber sie schrieb emsig mit. Und holte, dann wieder im Beisein der Presse, eine Mappe mit dem Bundesadler auf dem Deckblatt aus ihrer Tasche.

Die Mappe enthielt ein neues Förderprogramm „Unternehmen Revier“. Es soll allen vier deutschen Braunkohlerevieren zugutekommen und nicht direkt Investitionen fördern, sondern Ideen dafür. Das lässt sich der Bund in den nächsten zehn Jahren insgesamt vierzig Millionen Euro kosten, vier Millionen pro Jahr. Davon bleiben etwa 40 Prozent in der Lausitz – mehr Geld als das größere Braunkohlerevier im Rheinland erhält. Aber dort gibt es eine stärkere Wirtschaftsstruktur, die Lausitz hat hier Nachholbedarf. „Starten Sie Ideenwettbewerbe, sammeln Sie Vorschläge für Investitionen“, rief die Ministerin die Versammelten auf. „Die Menschen, die hier leben, sollen sagen, welche Projekte sie sich wünschen und wie sie leben wollen.“ Das Ganze organisieren und somit über das Geld verfügen sollen die Landkreise und die kreisfreie Stadt Cottbus.

Frisches Geld für frische Ideen

Für Heike Zettwitz, Beigeordnete im Görlitzer Landratsamt, kommt die Finanzspritze gerade zur richtigen Zeit. Es seien in den letzten Jahren schon viele Studien erarbeitet und Papiere beschrieben worden, aber nicht alle erwiesen sich als machbar. Jetzt könne die Region von dem neuen Fördergeld auch mal Leute von außerhalb mit frischen, unverbrauchten Ideen locken. „Wir sind auch bissel ausgeblutet“, räumte die Görlitzer Kommunalpolitikerin ein.

Kurz vor 16 Uhr fuhr die Ministerin zum Kraftwerk Boxberg. Dort erfuhr sie, welchen Beitrag die Braunkohle nach wie vor zur sicheren Stromversorgung liefert. Und sie nahm eine Warnung der tschechischen Gesellschafter des Energiekonzerns Leag mit nach Berlin: Die deutsche Politik möge den Strommarkt nicht überregulieren. Eine Stunde später rollte das Auto wieder in Richtung Hauptstadt, mit einer nachdenklichen und auch geschafften Brigitte Zypries auf der Rückbank.

zur Startseite