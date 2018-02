Zwischen Kompromiss und Basar Um das neue Schulgesetz, Personalnot in Klassenzimmern und Seiteneinsteiger ging es am Dienstag in Daubitz.

Daubitz. Chaotische Zustände wie beim ersten Sachsengespräch des Ministerpräsidenten am Montag in Aue? In Rietschen nicht denkbar! In der Erzgebirgsstadt Aue hatten etwa 550 Menschen das Angebot angenommen, wollten mit Michael Kretschmer und seinen Ministern ins Gespräch kommen. Es gab Unmut mancher Gäste, dabei zu sein, aber nicht alles, was an den Tischen geredet wurde, zu verstehen oder keine Chance zu haben, seine Anmerkungen und Kritiken loszuwerden...

So etwas blieb am Dienstag den Organisatoren des Abends im Vereinsraum der Forest Village Ranch im Rietschener Ortsteil Daubitz erspart. Der CDU-Gemeindeverband Schwarz-Weißer Schöps und das Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen hatten eingeladen. „Auswirkungen des neuen Schulgesetzes auf die kommunalen Träger“ hieß das Thema.

In Aue hatten die Interessierten mit Christian Piwarz auch den neuen Kultusminister als Gesprächspartner. Beim Forum in Rietschen übernahm diesen Teil Lothar Bienst. Als Bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag beschäftigt er sich definitiv schon länger als der derzeitige Minister mit Schulpolitik. So war es auch nicht erstaunlich, dass der Landespolitiker aus dem Rietschener Ortsteil Teicha seinen Zuhörern nicht nur von dem dreijährigen Entstehungsprozess des neuen Schulgesetzes berichtete, sondern dass er auch über einige Details „aus dem Nähkästchen plauderte“.

Das Schulgesetz beschäftigt sich mit Inklusion, Integration, Schulnetzplanung, Bestandsschutz von Schulen im ländlichen Raum, Mindestschülerzahlen an Berufsschulen, Eigenverantwortlichkeit von Schulen, Mitbestimmung von Eltern und Schülern... Lothar Bienst erläuterte den schwierigen Weg zu Kompromissen – oder auch die ins Gesetz formulierten Zahlen.

Sein Vortrag war durchaus unterhaltsam. So beschrieb er etwa, wie die Mindestschülerzahl 550 als Kriterium für den Fortbestand von Berufsschulen zustande gekommen war, nämlich „als Zahl wie auf dem türkischen Basar“. Eigentlich brauche es gar keine Zahl: Sei der Bedarf da, werde es eine Schule geben; wenn nicht, werde man die Schule schließen, so der Landespolitiker. Und fügte hinzu, dass es ja Ausnahmeregelungen gebe; dass als „zumutbare Bedingung“ etwa die Erreichbarkeit des Angebots eine Rolle spiele. Es gab Informationen zu Zahlen betreffs des Lehrermangels, zu Verbeamtungsplänen, Seiteneinsteigern und Zuschlägen für Lehrer, die jenseits der 60 weiter unterrichten sollen; zu Rechenfehlern bei der Planung und Lockangeboten für den ländlichen Raum: Von allem etwas war im etwa 90-minütigen Vortrag dabei. An den schloss sich eine Diskussion an. Da anders als in Aue bei Michael Kretschmer nur etwa 30 Gäste da und die zumeist eingeladen und angemeldet waren und entweder aus CDU-Kreisen oder von Ämtern, aus Schulen oder politischen Gremien vor Ort kamen, ging es weder laut, noch wirklich unsachlich dabei zu.

