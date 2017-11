Zwischen Koi-Herpes und Kormoran Die Teichwirtschaftler ziehen 2017er Erntebilanz. Die fällt in Deutschbaselitz ganz positiv aus. Aber nicht überall.

zurück Bild 1 von 2 weiter Karpfenernte im Gegenlicht – das hatte jetzt auch in Deutschbaselitz eine durchaus romantische Note, wie man sieht. Allerdings kaum noch für junge Leute. Das traditionelle Fischereihandwerk ist in der Krise. Dabei ist die Teichwirtschaft am Großteich bereits 322 Jahre alt. Viel falsch gemacht wurde in dieser Zeit offenbar nicht. © Jonny Linke Karpfenernte im Gegenlicht – das hatte jetzt auch in Deutschbaselitz eine durchaus romantische Note, wie man sieht. Allerdings kaum noch für junge Leute. Das traditionelle Fischereihandwerk ist in der Krise. Dabei ist die Teichwirtschaft am Großteich bereits 322 Jahre alt. Viel falsch gemacht wurde in dieser Zeit offenbar nicht.

Haben noch halbwegs gut lachen: Die Mitarbeiter der Teichwirtschaft Paultheo v. Zezschwitz um Geschäftsführer Wolfgang Baudis (2.v.l.) brachten am letzten Wochenende aus dem Großteich in Deutschbaselitz die letzte Karpfenernte des Jahres ein.

Am Großteich in Deutschbaselitz haben die Fischer wenig Grund zur Klage. Am vergangenen Wochenende wurde aus dem mit 85 Hektar wohl größten bewirtschafteten See Sachsens die letzte Ernte dieses Jahres eingeholt. Die Teichwirtschaft Paultheo v. Zezschwitz um Geschäftsführer Wolfgang Baudis bilanziert kein schlechtes Jahr. „Wir haben aus unseren 36 Teichen insgesamt 120 bis 130 Tonnen Karpfen geerntet. Wir können glücklich sein, dass wir vom Koi-Herpes verschont geblieben sind.“ Bei vielen Teichwirtschaften auch in der Nachbarschaft hat das eingeschleppte Virus zugeschlagen. Dagegen kann man nichts machen, weil es kein Impfmittel gibt. „Heute frisst der Fisch noch und morgen treibt er schon tot an der Wasseroberfläche“, sagt Wolfgang Baudis. Die wenigsten Tiere überleben den Infekt, der nur bei Koi und Karpfen zur tödlichen Krankheit wird. Umso gefürchteter ist er in unseren Breiten, wo traditionell Karpfenartiges gezüchtet wird. In Deutschbaselitz seit 1695 – seit unglaublichen 322 Jahren.

Eine Branche in der Krise

Allein diese Zeitspanne müsste ausreichen, um die Erfahrungen, die positiven wie die sorgenreichen, der hiesigen Fischwirte ernst genug zu nehmen. Wolfgang Baudis hat leider nicht den Eindruck, dass dies so ist. „Unsere Branche ist seit längerem in der Krise. Für die Fischwirtschaft sieht es wirklich nicht rosig aus.“ Der 64-Jährige hat zwei Zahlen parat: „Vor zehn Jahren wurden in Sachsen insgesamt noch 11 000 Tonnen hier produzierter Fisch verkauft. Jetzt haben wir Mühe, noch ganze 1800 Tonnen loszuwerden.“ Während die Älteren noch gern zum Karpfen greifen, holen sich die Jüngeren lieber die bunten Tüten aus dem Supermarkt. Und dies liege auch an der fortschreitenden Abwertung des traditionellen Fischereihandwerkes, die bis in die Bezahlung der Beschäftigten wirke, die kaum zu einer auskömmlichen Rente führe. „Wir üben einen naturnahen Beruf aus, aber das allein zählt ja nicht.“

Zum einen ärgert die Fischer die immer wieder auch vonseiten grüner Politiker hochkochende Kritik an der sogenannten „industriellen Teichwirtschaft“, die sich negativ auf die Umwelt auswirke. „Unsere Vorfahren haben jahrhundertelang Karpfen in einer intakten Landschaft gezüchtet. Offenbar war dies richtig so.“ Wer die Fische aus den Teichen verbannen wolle, werde dabei zusehen können, wie sie zuwachsen und zu Kloaken werden. Unterdessen würden die Betriebe mit immer neuen Vorschriften und Auflagen belegt und dafür weitgehend alleingelassen, wenn neue Fressfeinde auftauchen wie der Kormoran. „Ich erinnere mich noch, wie ich den ersten sah und dachte: Oh, das ist aber ein selten schöner Vogel!“ Die Freude des Naturfreundes hielt freilich nicht lange an. Mittlerweile ist der aus dem Norden eingewanderte Fischjäger zu einer echten Plage geworden. „Jetzt rennt einer von uns fast das ganze Jahr mit der Flinte rum, um ihn von den Teichen zu verjagen.“ Der Vogel sei sehr schlau und erkenne schon am Fahrzeugtyp, ob da Gefahr im Verzuge sein könne. Und wo der Kormoran zugange sei, zögen sich die Karpfen, die drei Sommer zur Erntereife brauchen, instinktiv ins Schilf zurück, wo schon der Fischotter auf sie warte. Noch so ein possierliches Tier, dass früher selten war und heute längst nicht mehr. Wolfgang Baudis: „Als der Naturschutzbund Deutschland 2010 den Kormoran zum Vogel des Jahres gekürt hatte, war das für uns jedenfalls ein Schlag ins Gesicht gewesen.“ Offenbar einer mit Methode, denn Naturschutzbedürfnisse waren schon damals nicht mehr erkennbar. Und, wenn es nicht andere Tiere sind, die der Teichwirtschaft zusetzen, dann ist es der Mensch auch auf direkterem Wege. „In Deutschbaselitz hängen wir am Wasser der Jauer, die Flächen intensiver Landwirtschaft berührt. Herbizide sind für uns Gift.“

Einige Teiche abgegeben

Die Ernte 2017 wurde eingebracht. Bei Paultheo v. Zezschwitz mit seinen beiden Standorten in Deutschbaselitz und Großdrebnitz bei Bischofswerda ist sie ganz gut ausgefallen. Nun warten in den Hälteranlagen etwa 50 000 Fische auf Käufer. In Deutschbaselitz ist der Verkauf immer freitags von 13 bis 18 Uhr möglich. Aber auch sonst gibt es im Winter für die sieben Mitarbeiter genug zu tun, wie der Geschäftsführer bestätigt. Die Teiche und Netze sind zu kontrollieren und die Kalkung im März wird vorbereitet. Zum 1. November hat die Teichwirtschaft übrigens fünf Teiche im Bereich Großdrebnitz abgegeben, weil sie vom Hauptsitz zu weit abgelegen sind. „Die Pachtverträge waren ausgelaufen. Wir haben sie nicht verlängert.“ Die Pacht wurde neu ausgeschrieben und schon wieder vergeben. Trotz der Krise der Branche ...

