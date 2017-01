Zwischen Hoffen und Bangen Zehn Monate nach seiner Stammzellentransplantation kämpft der Neukircher Thomas Lerche noch immer mit Nebenwirkungen.

Ohne Vorwarnung wurde im Herbst 2015 bei Thomas Lerche Blutkrebs festgestellt. Den hat der Neukircher nach einer Stammzellenspende seiner Schwester überwunden. Gesund ist er deswegen aber noch lange nicht. © Steffen Unger

Gesundheit ist der wohl meist gehegteste Wunsch am Beginn eines neuen Jahres. Da geht es Thomas Lerche nicht anders. Doch während für manche dieser Wunsch eher eine Floskel ist, hängt der Neukircher alle seine Hoffnungen daran, dass ihm das neue Jahr Besserung beschert. Mit einer Stammzellentransplantation war der 47-jährige Blutkrebspatient im Februar 2016 dem Tod gerade noch so von der Schippe gesprungen. Mühsam und unter zum Teil unsäglichen Schmerzen kämpfte er sich danach zurück ins Leben. Immer zwischen Hoffen und Bangen. Vor einem halben Jahr hätte er „schon fast wieder auf Bergen herumkrabbeln können“, wie er selber sagt.

Davon kann derzeit keine Rede sein. Zwar gehe es ihm relativ gut, erklärt er. Doch sei er kurzatmig, gerate selbst auf dem Weg von einem Zimmer zum anderen außer Puste. Ein Lungenfunktionstest sollte jetzt Aufschluss darüber geben. Zunächst vermutete Thomas Lerche, dass Atembeschwerden und Reizhusten im Zusammenhang mit einer Erkältung vor drei Wochen stehen. Dem ist nicht so, wie die Untersuchungen ergaben. Beim Ausatmen verbleibt verbrauchte Luft in der Lunge, damit sei der Austausch von Sauerstoff nicht ausreichend gewährleistet, wurde ihm erklärt. Sein Zustand sei als Abwehrreaktion des Körpers auf die fremden Stammzellen zu werten. So, wie das vor einigen Monaten schon einmal bei der Leber der Fall war.

Strenge Diätvorschriften

Die Blutwerte von Thomas Lerche sind in Ordnung. Und jenes mutierte Chromosom, welches für die Produktion der Krebszellen verantwortlich war, konnte bei der Knochenmarkpunktion Ende September nicht mehr festgestellt werden. Eine gute Nachricht. Die ist immer nur eine Momentaufnahme. Denn es gibt keine Garantie dafür, dass der Krebs nicht wiederkommt. Aller halben Jahre muss er deshalb zur Biopsie. Während andere Betroffene nach überstandener Leukämie kaum noch Beschwerden haben, nimmt Thomas Lerche Nebenwirkungen in allen Facetten mit. Es klingt scherzhaft, wie er das so sagt. Dennoch merkt man ihm an, wie das Auf und Ab, das Hoffen und Bangen an den Nerven zehrt. In zwei Wochen wird die Lunge erneut kontrolliert. Sollte sich der Arzt eher melden, würde das nichts Gutes bedeuten. Alle zwei Wochen fährt Thomas Lerche zur Blutbestrahlung nach Dresden. Ähnlich einer Dialyse werde Blut entnommen, die weißen Blutkörperchen separiert, mit UVA-Licht bestrahlt und wieder zugeführt. Damit hoffen die Ärzte, die Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion, also die Antireaktion in seinem Körper, in den Griff zu kriegen.

Weihnachten verbrachte Thomas Lerche mit der Familie. Auch Tochter Sophie war da. Ungeimpft, wie er noch ist, meidet er Menschenansammlungen. Groß das Haus verlassen, ging ohnehin nicht. Eine Woche vor Weihnachten wurde Lebensgefährtin Andrea Bottin am Knie operiert. Gefreut hat sich der Neukircher auf den Gänsebraten. Weil die Gans gut durchgebraten war, durfte er mitessen. Ansonsten hat er sich an strenge Diätvorschriften zu halten. Salat und alles Rohe sind weiterhin tabu. Sein Immunsystem wird noch immer flach gehalten, selbst der kleinste Keim im Essen könnte deshalb für ihn lebensgefährlich werden. Alkohol trinkt Thomas Lerche seit der Erkrankung kaum. Angestoßen hat er Silvester mit seiner Familie trotzdem. Auf das neue Jahr und seinen größten Wunsch für 2017, endlich wieder fit zu werden.

zur Startseite