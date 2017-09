Zwischen Handsirene und modernem Löschfahrzeug Die Feuerwehr Polditz feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Dabei gibt es die Ortswehr gar nicht mehr.

Alt und neu: Die Handsirene, die der Polditzer Wehrleiter Frank Heinzmann zeigt, stammt aus den 1950er-Jahren, das Löschfahrzeug ist sechs Jahre alt. © André Braun

Wiesenthal. Sie paddeln mit dem Schlauchboot ein Stück die Mulde entlang und lassen den Tag bei einem gemeinsamen Essen mit den Partnern ausklingen. So feiern die Kameraden der Ortswehr Wiesenthal das 60-jährige Bestehen der Polditzer Feuerwehr. Die gibt es schon seit 17 Jahren nicht mehr. „Aber wir wollen die Tradition erhalten“, sagt der Wiesenthaler Ortswehrleiter Frank Heinzmann. Diese Funktion bekleidet er, seit die Feuerwehren Polditz und Polkenberg im Jahr 2 000 zusammengelegt wurden und den gemeinsamen Namen Wiesenthal erhielten, damit sich keine der beiden Wehren benachteiligt fühlt.

Einige alte Uniformjacken, Helme, ein paar Stiefel und eine alte Handsirene ist alles, was von der Ausrüstung der Polditzer Wehr noch übrig geblieben ist. Die Sirene könnte noch aus der Gründungszeit der Polditzer Wehr im Jahr 1957 stammen. Bis dahin gab es in der Region nur eine kleine Wehr in Zschockau. 38 Männer erklärten sich nach einem Aufruf des Rates der Gemeinde damals zur Mitarbeit in der Feuerwehr bereit. Heute gehören zur Wiesenthaler Wehr 19 aktive Kameraden, darunter eine Frau, und 14 Alterskameraden. Einer davon ist der erste Wehrleiter Heinz Rennert. Er hatte das Amt 31 Jahre inne.

Eine gebrauchte Tragkraftspritze der Feuerwehr Klosterbuch war das erste Gerät der Polditzer, das in einem Schuppen des Gasthofes Schwarzer Bär untergestellt wurde. Dessen Bühnenunterbau gestalteten die Kameraden drei Jahre später in ein Gerätehaus um. Das heutige wurde 1999 gebaut – schon mit der Maßgabe der Zusammenlegung der beiden Ortswehren. Seit 2011 steht in dem Depot ein modernes Löschfahrzeug. Einen Mannschaftstransportwagen würden sich die Wiesenthaler noch wünschen – für Fahrten zur Ausbildung oder zum Tauschen der Schläuche sowie der Atemschutztechnik in Leisnig. Ansonsten sind die Kameraden mit ihrer Ausrüstung und Bekleidung zufrieden.

Zu den größten Einsätzen, der Polditz-/Wiesenthaler gehörten ein Kuhstallbrand in Görnitz, in dem auch Tiere zu Schaden kamen, Waldbrände und die Hochwasser 2002 und 2013. Seit der Eingemeindung von Wiesenthal nach Leisnig hat sich auch deren Einsatzgebiet erweitert. „Oft unterstützen wir bei der Wasserversorgung oder mit Atemschutzträgern“, so Heinzmann, der sich etwas um den Nachwuchs sorgt. Nur zwei Jugendliche aus der Wehr werden derzeit in der Leisniger Jugendwehr ausgebildet „und das Durchschnittsalter der Kameraden wird immer höher“. (DA/rt)

zur Startseite