Zwischen Gleichgültigkeit und diffuser Angst

Erst der fünfte Kunde hilft in der Essener Bankfiliale.

Der Mann liegt da. Man kann wohl sagen: Er ringt mit dem Tod. Jedenfalls ist eine „medizinische Notfallsituation“ eingetreten, wie die Polizei später mitteilen wird. Man weiß bis heute nicht genau, weshalb der 82-Jährige im Vorraum einer Essener Bank neben den Geldautomaten kollabiert ist. Herzinfarkt? Schlaganfall? Das wären jedenfalls medizinische Notfälle, die eine schnelle Hilfe nötig machten. Doch die erhält der Mann nicht. 20 Minuten vergehen, vier Bankkunden steigen über ihn herüber oder gehen um ihn herum. Erst der Fünfte wählt die 112. Aber die Hilfe kommt nicht mehr rechtzeitig. Der Rentner stirbt wenige Tage später im Krankenhaus. Vier Wochen ist das her. Seit einigen Tagen ist der Vorfall bekannt. Und der Tod des Mannes, dem mehrere Menschen nicht helfen wollten, beschäftigt viele.

Ist das Verhalten derjenigen, die nicht halfen, strafbar?

Der Bochumer Kriminologe Thomas Feltes bezeichnete die Vorkommnisse als „Bilderbuchfall von unterlassener Hilfeleistung“. „Für mich ist die Sachlage eindeutig: Ich habe entweder zu helfen oder die 110 oder 112 zu wählen“, sagte er der Presseagentur dpa. Für ihn gebe es keine Rechtfertigung und auch keine Entschuldigung für dieses Verhalten. Ein Sich-Unsicher-Fühlen entbinde nicht von der Pflicht zu helfen.

Tatsächlich ermittelt die Polizei wegen dieses Straftatverdachts. Sie hat die vier Kunden identifiziert, indem sie die Daten der Geldautomaten aus dem fraglichen Zeitraum ausgewertet hat. Die vier Verdächtigen wurden vorgeladen. Der Paragraf 323c des Strafgesetzbuches sieht vor, dass unterlassene Hilfeleistung „mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird“. Strafbar macht sich, „wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist“. „Zumutbar“ und „möglich“ – es scheint, als wären die Kriterien im Essener Fall gegeben. Die Polizei muss das klären.

Ist die unterlassene Hilfeleistung in Essen ein Einzelfall?

Nein. Prominente Fälle von unterlassener Hilfeleistung gibt es immer wieder. Gerade bei Verkehrsunfällen kommt es immer wieder vor, dass Autofahrer Unfallstellen passieren, ohne anzuhalten. Und immer wieder gibt es Berichte darüber, dass Mitreisende bei Gewalttaten in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Bahnhöfen nicht einschreiten, nicht Hilfe rufen, sondern nur stumm selbst die Flucht ergreifen. Der Bundesrat beschäftigt sich gerade mit einem Gesetzentwurf, der sich mit den Fällen beschäftigt, in denen Schaulustige die Arbeit von Rettungskräften behindern, mit ihren Smartphones Fotos oder Videos von Verletzten oder Toten aufnehmen und anschließend ins Netz stellen. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, spricht nach Essen von einem „kollektiven Empathieverlust in der Bevölkerung“. Aber es ist unklar, ob Fälle unterlassener Hilfeleistung tatsächlich zunehmen, oder über Medien stärker und überregional wahrgenommen werden.

Ist „Essen“ eine neue Qualität von Gleichgültigkeit?

Nein. Psychologen beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten mit solchen Fällen. Die New Yorker Psychologen John Darley und Bibb Latané beschrieben schon vor 50 Jahren den „Zuschauereffekt“, auch „Genovese-Syndrom“ genannt. Das hat nichts mit der italienischen Stadt Genua zu tun, sondern mit dem tragischen Fall der Kitty Genovese, einer jungen Frau, die 1964 in New York ermordet worden war. 38 Nachbarn und Passanten hatten beobachtet, wie der Täter auf Genovese einstach, abließ und die Halbtote erneut attackierte. Und niemand half. Darley und Latané stellten mit Versuchspersonen vergleichbare Situationen nach und fanden heraus, je größer die Gruppe der Zeugen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass niemand hilft. Verantwortung wird geteilt, bis niemand mehr Verantwortung übernimmt. Wieso sollte ich helfen, wenn der es nicht tut? Oder: Es sind so viele andere da, die sicher besser helfen können als ich. Obwohl heute fast jeder schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat, ist bei vielen die Unsicherheit groß. Wie geht noch mal die stabile Seitenlage? Wie Mund-zu-Nase-Beatmung oder gar Herzmassage?

Ist die Hilfsbereitschaft auf dem Land größer als in der Großstadt?

Ja. Auch das haben Experimente bestätigt. Warum das so ist – dazu gibt es verschiedene Theorien. Erzieht die dörfliche Gemeinschaft zur Hilfsbereitschaft? In der Stadt sind die Menschen vielleicht nicht gleichgültiger, aber mehr mit sich beschäftigt. Und wer unsicher ist, ob und wie er helfen soll, zieht sich vielleicht eher in die Anonymität zurück, die die Großstadt bietet. Die vier Menschen, die dem Essener Rentner nicht halfen, handelten sicher nicht in dem Bewusstsein, dass ihr Versagen durch eine Videokamera dokumentiert würde.

