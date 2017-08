Zwischen drei Frauen Ein Betrüger hat seine frühere Freundin um sehr viel Geld erleichtert. Die neue Partnerin muss nun alles mit anhören.

Mit kriminalistischem Feingefühl hat Richter Ralf Schamber einem 34-jährigen Angeklagten nachgewiesen, dass er gezielt seine damalige Freundin völlig schmerzfrei um 20 000 Euro erleichtert hatte. Die beiden waren damals, Anfang 2015, gerade einen Monat ein Paar. Seitdem rennt die 36-jährige Dresdnerin ihrem Geld hinterher. Am Ende des dreistündigen Prozesses war sie am Dienstag jedoch die einzige, die mit einem Lächeln das Amtsgericht Dresden verließ – auch wenn sie noch immer keinen Cent zurückbekommen hat.

Weniger fröhlich war die aktuelle Lebensgefährtin des Angeklagten, eine 30-Jährige aus der Nähe von Halle. Er lebe bei ihr, sagte der Angeklagte Rene S. – doch das entpuppte sich als Wunschdenken. S. lebt meist bei seiner Mutter in Oberbayern. Weil er vor der Justiz untergetaucht war, saß er im Juli zwei Wochen in Untersuchungshaft. Die neue Partnerin hat in dem Betrugsprozess viel Neues über S. erfahren. Der Gedanke, sie mit zum Prozess nach Dresden zu bringen, könnte belegen, wie sehr der Betrüger von sich überzeugt ist.

Laut Anklage habe er seiner damaligen Freundin vorgegaukelt, er müsse die von ihm getrennt lebende Ehefrau – das wäre die dritte Frau in dieser Geschichte – mit sehr viel Geld abfinden, um die Scheidung zu ermöglichen. Sofort habe die neue Freundin ihm 20 000 Euro überwiesen.

S. gab zu, das Geld erhalten zu haben, er habe es gar nicht gewollt. Er berichtete von Handwerkerrechnungen im Haus der Ehefrau, die er habe zahlen müssen. Es kam aber heraus, dass er seiner Noch-Ehefrau – er ist noch immer nicht geschieden – nur 2 200 Euro Unterhalt für die gemeinsame Tochter zahlte. Den Rest, 17 800 Euro, verlebte er privat – kaufte eine DJ-Ausrüstung, eine Herrenuhr, verzockte Tausende Euro beim Black Jack.

Richter Schamber verurteilte S. wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit. S. habe lange verhindert, den Schaden zu begleichen. Trotz klarer Beweise habe er die Tat herunterspielen wollen. Bei der Staatsanwaltschaft kam er damit sogar durch, die hatte „nur“ eine Geldstrafe für S. gefordert.

