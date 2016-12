Zwischen Christbaum und Geburtstagskuchen Die DSC-Volleyballerinnen sind von den Feiertagen und Reisen etwas müde, aber dennoch wird weiter geschwitzt – und gefeiert.

Dominika Strumilo ist seit Montag 20 Jahre jung. © Matthias Rietschel

Zwischen all den Köstlichkeiten sollte man sich hin und wieder auch mal bewegen. Für die Volleyballerinnen des Dresdner SC ist das allerdings mehr als eine Nach-Völlerei-Bewegungstherapie. Für sie ist es ein professionelles Training wie jedes andere auch. Nur, dass es eben der zweite Weihnachtsfeiertag ist, an dem Alexander Waibl seine Schützlinge wieder in die Halle bittet. Und das gleich zweimal: 10 Uhr und 16.30 Uhr.

„Das ist unser Job“, erklärt Zuspielerin Mareen Apitz schulterzuckend. „Die zweieinhalb Tage Pause taten richtig gut. Aber ich bin froh, dass es jetzt wieder losgeht“, meint die 29-Jährige. Die Dresdnerin feierte Weihnachten daheim, ihre Kolleginnen verstreute es in halb Europa. Die Amerikanerinnen Liz McMahon und Jocelynn Birks reisten nach Paris und besuchten dort unter anderem Disneyland, die Belgierin Valerie Courtois verbrachte die Feiertage mit ihren Eltern bei ihrem Bruder Thibaut – dem Fußballtorwart des FC Chelsea – in London. Die Holländerin Myrthe Schoot und das tschechische Trio Lucie Smutna, Barbara Purchartova und Eva Hodanova feierten ebenso zu Hause wie die Belgierin Dominika Strumilo.

Letztere wurde am Montag erneut mit einem Geschenk bedacht: einem Ständchen ihrer Kolleginnen zum 20. Geburtstag. „Eigentlich muss das Geburtstagskind bei uns immer was ausgeben. Domi hat aber noch nichts ausgepackt“, erklärte Apitz nach der Vormittagseinheit grinsend. Aus dem Feiern kommt der DSC nicht heraus. Erin Johnson wird am Dienstag 26. Dennoch sieht das erste Training keineswegs schludrig aus – nicht eine kommt zu spät, einige sind allerdings ziemlich müde. „Dafür habe ich Verständnis“, sagt Waibl. Hier wird Annahme und Zuspiel geübt, dort legen die Liberos Schoot und Courtois kleine Sprints hin. Strumilo und Birks werfen sich Gewichtbälle zu. Der Alltag ist schneller wieder da, als auch dem Trainer lieb ist. „Wenn wir erst am Sonnabend unsere nächste Partie hätten bestreiten müssen, hätte ich der Mannschaft auch den zweiten Feiertag freigegeben“, sagt Waibl. Doch der deutsche Meister empfängt bereits am Mittwoch, 19 Uhr, den Tabellenvierten SC Potsdam. Dass selbst die am Kreuzband verletzte Hodanova beim Mannschaftstraining dabei ist und am Rande ihre Stabilisationsübungen absolviert, ist für Waibl ein Beleg für den Charakter des Teams. „Ich hätte Eva die Entscheidung freigestellt, ob sie den 26. Dezember noch bei ihrer Familie verbringen möchte. Aber sie hat nicht einmal danach gefragt“, erklärt der Trainer.

In den kurzen Erholungspausen checkt manche die Mitteilungen auf ihrem Handy. An solchen Tagen ist das erlaubt. Vielleicht signalisiert auch Waibls Mobiltelefon bald den Eingang einer besonders wichtigen Nachricht: ein Neuzugang für den Außenangriff. Nach dem Weggang der Kurzzeitverpflichtung Gina Mancuso „arbeiten wir parallel an mehreren Lösungen“, ließ der DSC-Coach verlauten. „Noch gibt es aber nichts Konkretes“, sagt er. Vieles deutet auf eine Alternative aus den USA hin.

