Zwischen Brauerei und Tierpark Das Wochenende hat in Weißwasser und Umgebung nicht nur den Tag des offenen Denkmals zu bieten.

Das Maskottchen des Tierparkfests, Hedwig, verzückte kleine wie große Besucher. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Besucher in Weißwasser und Umgebung hatten am Sonntag die große Auswahl. Denn neben dem Tag des offenen Denkmals boten sich auch zahlreiche weitere Möglichkeiten. Während in Bad Muskau die ehemalige Pückler-Brauerei ihre Pforten öffnete und zahlreiche Gäste in das Gebäude lockte, hatte auch der Tierpark in Weißwasser zum Fest geladen. Hier konnten die großen und kleinen Besucher die Tiere aus nächster Nähe betrachten und sich von deren Kunststücken begeistern lassen oder den Rainbow-Kids bei ihren Tanzeinlagen zusehen. Eindrücke von beiden Ereignissen fassen unsere Fotografen zusammen. (szo)

