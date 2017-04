Zwischen Bar und Büro Juliane Funke hat in der Horkaer Straße ein Café eröffnet, das sie in Niesky schon seit ihrer Schulzeit vermisst.

Klein und überschaubar ist das Café in der Horkaer Straße. Juliane Funke möchte die Nieskyer für einen unkomplizierten Ort begeistern und lockt mit belegten Bagels und Kaffee. © André Schulze

Juliane Funke lächelt sehr viel am Dienstagvormittag. Die dunklen Wolken und der Regen vor der Tür können ihre gute Laune nicht trüben. Denn nach Wochen der Vorbereitung eröffnet sie das Café Mokka in der Horkaer Straße. Auf eine pompöse Feier hat die 36-Jährige am Dienstag aber ganz bewusst verzichtet. „Wir haben mit Absicht nicht die große Werbetrommel gerührt“, sagt sie. Denn nichts sei schlimmer, als Dinge zu versprechen, die man dann nicht hält.

Doch Niesky ist Niesky und die Nachricht des neuen Cafés in der Nieskyer Einkaufsstraße hat sich schon seit Tagen herumgesprochen. So sind Juliane Funkes Schwiegereltern am Dienstag denn auch nicht die einzigen, die ihr zur Eröffnung im Café gratulieren. Es haben sich einige Gäste angekündigt. „Diese Woche ist spannend“, sagt Juliane Funke. Zwar hat die junge Mutter im Vorfeld schon eine Umfrage im Internet gestartet, was für ein Café sich die Nieskyer wünschen. Doch nun erst wird sich zeigen, wie das Mokka angenommen wird.

Der Inhaberin ist ein ungezwungenes Ambiente wichtig. Locker soll es im Mokka zugehen. Einen solchen Ort vermisst sie in Niesky seit ihrer Schulzeit. „Schon damals hat es mich geärgert, dass wir als Abiturienten uns nirgendwo treffen konnten“, sagt sie. Es gibt Dönerläden in Niesky und Kneipen, aber für ein gemütliches Café sei in der Innenstadt noch Platz, gerade in der Horkaer Straße. „Die Lage ist entscheidend für so ein Café“, sagt Juliane Funke. Sie hofft neben dem Publikumsverkehr von der Nieskyer Einkaufsstraße auch auf die Gymnasiasten.

Im Mokka gibt es nicht nur Auflademöglichkeiten für Smartphones, sondern auch schnelles und kostenloses Internet für die Gäste. Bei der Umfrage sei vielen auch wichtig gewesen, dass man sich mal einen Kaffee mitnehmen kann, erzählt die Inhaberin. Außerdem wünschen sich die Nieskyer, dass das Café am Sonnabend geöffnet hat. Juliane Funke macht das möglich. Sowohl am Sonnabendnachmittag als auch am Sonntagnachmittag gibt es frischen Kaffee und belegte Bagels.

Bisher gibt es keinen Ruhetag im Mokka. Alleine könnte die Inhaberin dieses Pensum gar nicht bewältigen. Zumal sie selbst auch weiterhin halbtags als Buchhalterin in einem Familienunternehmern arbeiten wird. Die Nieskyer werden in den kommenden Wochen und Monaten über die Öffnungszeiten selbst mitbestimmen. Juliane Funke wird einfach schauen, welche Zeiten gut angenommen werden. Probieren geht bekanntlich über studieren.

Sie selbst ist kein gelernter Gastronom, erzählt die 36-Jährige. Sie hat in Dresden Betriebswirtschaft studiert. Das Café ist in gewisser Weise der Gegenentwurf zu ihrem Job am Schreibtisch. Sie freut sich darauf. „Es ist sicherlich ein Stückchen Selbstverwirklichung“, sagt sie. In Niesky störe sie mitunter, dass die Stadt so tot geredet werde. Sie hat ein positives Bild von den Menschen hier. „Es gibt hier so viele talentierte und engagierte Leute“, sagt sie. Mit ihrem Café will sie auch der Stadt einen neuen Impuls geben.

Über die große Rückendeckung bisher freut sie sich. Nicht nur ihre Familie hätte sie super unterstützt. Auch die Behörden und ihr Vermieter machen viel möglich. So hat ursprünglich eine barrierefreie Toilette gefehlt. Die erwies sich sogar als möglicher Stolperstein für das Projekt. Denn das Lokal mit seinen kaum 20 Sitzplätzen ist zu klein für eine nachträglich eingebaute Toilette. Die entsteht nun an anderer Stelle. Bis sie fertig ist können Juliane Funkes Gäste auf das Nieskyer Museum oder die Fleischerei gegenüber ausweichen. „Niesky ist sehr familiär“, sagt die Café-Betreiberin. Da hilft man einander.

Im Gegenzug hofft Juliane Funke, dass ihr Mokka auch ein belebendes Element für die Horkaer Straße ist. Neben Kaffee und Bagels hat sie auch eine täglich wechselnde Suppe im Angebot. Ein Vorbild für ihr Café gibt es nicht. „Es ist nicht kopiert, sondern eine Summe von Dingen, die mir selbst gefallen“, sagt sie. In jedem Fall hat die Inhaberin eine Schwäche für starke Sprüche. „Lächle und die Welt verändert sich“, steht an einer Wand. Mit einem Lächeln und einer großen Portion Optimismus verändert Juliane Funke nun Niesky.

www.m-okka.de

