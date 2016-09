Zwinger-Pavillon macht sich hübsch Kunsthandwerker restaurieren wertvolle Figurengruppen und auch den Durchgang zum Wall.

Eingerüstet ist das Erdgeschoss des Wallpavillons. Dort wird die Fassade saniert, die Original-Skulpturen zieren. Bis Ende 2017 sollen alle Arbeiten beendet sein. © SZ/Peter Hilbert

In diesen sonnigen Tagen bietet das Obergeschoss des Wallpavillons einen schönen Anblick. Der frisch sanierte Sandstein leuchtet in der Spätsommersonne. Doch vor der unteren Etage bestimmen noch Gerüste das Bild. Die Restauratoren und Steinmetze sind an dem bedeutendsten Pavillon des Zwingers intensiv bei der Arbeit. Das Dach und das Obergeschoss sind bereits weitgehend saniert, erklärt Sprecher Tobias Lorenz vom Staatsbetrieb Sächsisches Bau- und Immobilienmanagement (SIB). Derzeit wird vor allem an der unteren Fassade sowie an der Durchgangshalle, dem Vestibül, mit der Treppenanlage hinauf zum Wall gearbeitet.

Abgebaut sind die elegant geschwungenen Stufen hinauf zur Bogengalerie K Richtung Mathematisch-Physikalischer Salon. Dieses Jahr soll diese , im nächsten die andere Treppe restauriert werden. Derzeit wird der Unterbau der Anlage hergestellt. Außerdem dichten die Bauleute die Außenmauern der Treppen zum Wall neu ab.

Sieben Fachleute der Zwingerbauhütte kümmern sich vor allem darum, wertvolle Sandsteinkunstwerke zu restaurieren. Dazu zählen zwölf Figuren von Hermen, die die Arkadenbögen der Hoffassade zieren. Dabei handelt es sich weitgehend um sehr wertvolle Originale aus der ersten Bauzeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufwendig wiederhergestellt worden sind. Der Wallpavillon war 1715 fertiggestellt und nach der Zerstörung 1945 als letzter Abschnitt bis 1963 wiederaufgebaut worden.

Bei diesen Kunstwerken ist behutsames Arbeiten nötig. So werden die Sandsteinoberflächen der Hermen mit Bürsten oder Pinseln gereinigt, Verkrustungen mit Skalpellen abgenommen. Allerdings mussten besonders hartnäckige Stellen auch mithilfe von speziellen Reinigungspasten behandelt werden. Viel Arbeit hatten die Restauratoren damit, das Salz aus dem Sandstein zu entfernen.

Die hohe Salzbelastung des Steins resultiert aus der Behandlung der Oberflächen mit Laugen zur Farbentfernung in den 1920er-Jahren und aus der hohen Schadstoffbelastung der Luft mit Rauchgasen. Schließlich wurde im nahe gelegenen Kraftwerk Mitte bis 1992 Braunkohle verbrannt, um Fernwärme zu erzeugen.

Letztlich haben die Spezialisten Zellstoff-Kompressen aufgebracht, die dem Sandstein zwei bis drei Wochen lang das Salz entziehen. Diese Prozedur mussten sie mehrfach wiederholen. Bei der Sanierung ergänzen die Restauratoren noch fehlende Stellen mit Steinersatz.

Auch die anderen Sandsteinbauteile werden schonend restauriert, unter anderem die beiden Seitenbrunnen im Vestibül. Deren Wasserbecken werden wieder fachgerecht abgedichtet. Die imposante Durchgangshalle erhält im Zuge der Arbeiten einen neuen Deckenanstrich, erläutert der SIB-Sprecher.

Mittlerweile sind die Fachleute schon fast zwei Jahre am Wallpavillon aktiv. Die ersten Vorarbeiten hatten im Herbst 2014 begonnen. Zehn bis zu acht Zentner schwere Sandsteinvasen waren damals per Kran vom Wallpavillon ausgehoben und in die Werkstatt der Zwingerbauhütte an der Kleinen Packhofstraße transportiert worden, um sie zu restaurieren. Bei anderen Skulpturen geschah das vor Ort. Denn sie waren mit stabilen Kupferstäben im Dach des Pavillons verankert und zudem noch mit Zement vergossen.

Derzeit liegen die Arbeiten im Zeitplan. Bis Ende 2017 soll der Wallpavillon komplett saniert sein. Dafür investiert der Freistaat 4,4 Millionen Euro.

zur Startseite