Zwillingsfund beim Sammler-Endspurt Eine Pretzschendorferin machte zum Abschluss der Pilzsaison eine ungewohnte Entdeckung.

Unter anderem fand die Frau fünf dieser Zwillingsmaronen. © privat

Für eine Pretzschendorferin ist die diesjährige Pilzsaison mit einer Überraschung zu Ende gegangen. Marion Schulze machte bei einem Spaziergang kurz vor dem jüngsten Wintereinbruch in der Nähe der Talsperre Klingenberg eine Entdeckung, mit der sie nicht gerechnet hat. „Da waren sehr viele Maronen“, schwärmt die 56-Jährige auf Nachfrage der SZ. Rund drei Kilo dieser Pilze konnte sie einsammeln. Aber nicht nur das. Sie fand auch fünf Zwillingspilze. „Solche Maronen hatte ich in all den Jahren noch nie gefunden.“ Zu Hause machte sie Fotos von ihren Funden.

Inzwischen hat die Pretzschendorferin die Pilzsuche für dieses Jahr eingestellt. „Obwohl, vielleicht könnte man sogar jetzt noch immer ein paar Pilze finden“, sagt sie. Danach suchen wolle sie nun allerdings nicht mehr. Die Saison sei vorbei. (SZ/skl)

