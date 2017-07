Fußball Zwillings-Power, zwei alte Bekannte und noch ein Torwart Landesligist Stahl Riesa präsentiert die nächsten drei Neuzugänge. Paul Kiontke kommt aus Freiberg an die Elbe.

Kein Unbekannter bei Stahl-Fans: Paul Kiontke. © SZ-Archiv/Schröter

„Zum gegebenen Zeitpunkt“ werde man über weitere Neuzugänge beim Landesligisten Stahl Riesa informieren, sagte ein Sprecher noch am Sonntag auf SZ-Nachfrage. Drei Tage später hat der Verein nun einen weiteren Teil des „Geheimnisses“ gelüftet: Die Mannschaft wird in der kommenden Saison durch Rückkehrer Paul Kiontke sowie das Zwillingsbruderpaar Johann und Jonas Rendler ergänzt. Nach Torwart Justin Hecht sind dies die Neuverpflichtungen Nummer zwei bis vier.

Paul Kiontke ist dabei den eingefleischten Stahl-Fans kein Unbekannter. Der 29-Jährige kickte vor Jahren bereits in Riesa – damals noch beim TSV Stahl. Nach einem Gastspiel beim Landesklassen-Vertreter Grün-Weiß Coswig – der dortige Trainer Daniel Küttner wechselte vor einem Jahr zu Stahl Riesa – zog es Paul Kiontke zum BSC Freiberg. Dort erzielte der Stürmer zwar 15 Tore, konnte allerdings den Abstieg nicht verhindern. In Riesa gibt es nun also ein Wiedersehen zwischen Kiontke und Küttner.

Auch die Zwillinge Jonas und Johann Rendler begannen ihre Fußball-Karriere beim TSV Stahl, bevor sie im Alter von zehn Jahren in die Nachwuchsabteilung des SC Riesa wechselten. „Beide durchliefen alle Nachwuchsmannschaften in Riesa“, teilte der Verein mit. Ende April sind sie 18 Jahre alt geworden und werden hoffentlich nicht nur wegen der verblüffenden Ähnlichkeit künftig die gegnerischen Mannschaften kräftig durcheinanderwirbeln. Ihre angestammten Positionen: Außenverteidiger und Mittelfeldspieler.

Gestern vermeldete Stahl Riesa zwei weitere Neuverpflichtungen. Mit Martin Magula kommt ein altbekannter Defensivallrounder. In der Jugend spielte Magula bei der bayrischen SpVgg Ansbach und dem TSV Röckingen. Mit Ansbach absolvierte er Spiele in der Bayernliga, bevor er in Radebeul Sachsenliga spielte. Über den FK Tachov landete er bei der damaligen Oberligamannschaft des FC Oberlausitz Neugersdorf. Von da wechselte er zur BSG Stahl Riesa, verließ aber berufsbedingt Sachsen vor einem Jahr. Jetzt also kehrt der 28-Jährige zurück.

Und nicht zuletzt kommt ein weiterer Torwart: Der 21 Jahre alte Alexander Goldhammer stand zuletzt als dritter Keeper im Aufgebot des Regionalligisten Budissa Bautzen, kam aber zu keinem Einsatz in der Vorsaison. Der 1,92 Meter große Goldhammer entstammt der Dresdner Fußballschule de SC Borea und spielte in der U19 für Dynamo Dresden in der Bundesliga.

zur Startseite