Zwickau weiter im Höhenflug Der FSV Zwickau bleibt die Mannschaft der Stunde. Auch gegen den Chemnitzer FC punktet der Aufsteiger. Vorn mischen Magdeburg und Halle weiter mit, während Erfurt wichtige Punkte für den Klassenverbleib sammelt. Rostock nähert sich der gefährdeten Zone.

FSV Zwickau - Chemnitzer FC 1:0

Für den FSV Zwickau und Trainer Torsten Ziegner endete mit dem Derby-Sieg eine perfekte Woche. Der Coach absolvierte erfolgreich seine Fußballlehrer-Prüfung, sein Team bleibt das erfolgreichste der gesamten 3. Liga in der Rückrunde. „Es war eine extrem harte Aufgabe. Wir hatten bei den vielen Fernschüssen des CFC Glück. Trotzdem denke ich, unser Sieg ist verdient, weil wir alles investiert haben und dem Gegner den Schneid abgekauft haben“, meinte Ziegner. Sein Kollege Sven Köhler, der nach dem 0:3 in Lotte am Mittwoch erneut eine Niederlage im Kampf um die Aufstiegsplätze hinnehmen musste, sah den kleinen Unterschied nur bei den Standards. „Da war Zwickau besser als wir. Aus dem Spiel heraus konnte ich nichts feststellen“, sagte der Chemnitzer. Sein Spieler Dennis Grote, dem das Eigentor unterlief, war bedient: „Wir machen uns das Leben selbst schwer. Wir spielen hinten nicht zu Null und vorn gelingt uns auch kein Treffer.“

1. FC Magdeburg - SC Preußen Münster 1:0

Mit Abstiegsaspiranten kommt der 1. FC Magdeburg derzeit nur schwer klar. Nach der Heimpleite gegen Mainz II vor Wochenfrist mussten die Bördestädter auch gegen Münster um einen Erfolg bangen. Der kam nur per verwandeltem Foulelfmeter zustande. „Münster stand noch tiefer, als wir es eigentlich erwartet hatten und überließ uns die Spielkontrolle. Ganz viele Lösungsmöglichkeiten hatten wir nicht - einige gute haben wir herausgespielt, aber nicht genutzt“, bemerkte Trainer Jens Härtel. Er bemängelte, dass unnötige Ballverluste dem Gegner Chancen eröffnet hätten. „Aufgrund der Platzverhältnisse sah es nicht immer gut aus. Wichtig war, dass wir gewonnen haben. Gegen eine tiefstehende Mannschaft ist es eben nicht ganz einfach, sich Chancen am Fließband zu erarbeiten.“

FSV Frankfurt - Hallescher FC 0:1

Der HFC-Sieg in Frankfurt war enorm wichtig. Obwohl ein Spitzenteam der Liga auf einen Abstiegskandidaten traf, waren die Saalestädter mit einem mulmigen Gefühl zum Zweitliga-Absteiger gereist. „Dass wir auf eine Mannschaft mit neuem Trainer treffen, war auch für uns eine komplizierte Situation“, sagte Trainer Rico Schmitt. Er lobte den Auftritt. „Wie mein Team das von der ersten bis zur letzten Sekunde angenommen hat, war sehr gut.“ Der tiefe Boden im Frankfurter Stadion habe es schwer gemacht, Chancen zu erarbeiten. Der neue FSV-Coach Gino Lettieri räumte ein: „Man muss sagen, dass Halle druckvoll verteidigt und sich das Quäntchen zum Sieg erkämpft hat.“

SC Paderborn - FC Rot-Weiß Erfurt 0:1

Erst eine Systemumstellung machte den Sieg der Erfurter im Kellerduell möglich. „Paderborn war uns in den ersten 30 Minuten der ersten Halbzeit überlegen. Wir hatten da keinen Zugriff. Ich habe dann auf 4-1-4-1 umgestellt“, berichtete RWE-Trainer Stefan Krämer. Er gab zu, dass die wirtschaftlichen Probleme des Vereins und die Querelen mit der Kommunalpolitik nicht spurlos an seinem Team vorbeigegangen sind. „Ich bin heilfroh, dass wir die Punkte haben - bei dem ganzen Theater, das wir gerade haben“, bemerkte Krämer. Ihm gefiel besonders der kämpferische Einsatz seiner Mannschaft, der zum Erfolg führte.

SF Lotte - FC Hansa Rostock 2:0

Wer seine Chancen nicht nutzt, verliert. Gleich gar gegen eine im Aufwind befindliche Mannschaft wie Lotte, die sich vor dem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund die nötige Zusatzmotivation holen wollte. Auf einer „Modderwiese“, wie Hansa-Trainer Christian Brand den ramponierten Platz der Gastgeber nannte, versiebten die Rostocker reihenweise gute Möglichkeiten, gerieten in Rückstand und verloren zu allem Überfluss auch noch Kapitän Michael Gardawski mit einer Gelb-Roten Karte. „Du musst einfach die Tore machen, sonst kannst Du kein Fußballspiel gewinnen“, schimpfte Brand. (dpa)

