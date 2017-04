Zwickau gewinnt gegen Halle

Der FSV Zwickau hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und einen weiteren Schritt Richtung Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga gemacht. Der Liga-Neuling setzte sich am Sonntag gegen den Halleschen FC mit 2:0 (1:0) durch und blieb damit zum siebten Mal in Serie ungeschlagen. Vor 7 360 Zuschauern sorgten Jonas Nietfeld (32.) und Ronny König (90.+3) in der umkämpften Partie für den zwölften Saisonerfolg des FSV. Damit zog die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner in der Tabelle an Halle vorbei. Der HFC ist nach der siebten Saisonniederlage wohl endgültig raus aus dem Aufstiegsrennen.

Die Gäste übernahmen zunächst die Initiative. Doch Klaus Gjasula (9.), Benjamin Pintol (16.) und Martin Röser (17.) konnten ihre guten Chancen nicht nutzen. Die Führung für den FSV durch Nietfeld, der eine Flanke von Patrick Göbel am langen Pfosten mit dem Oberschenkel über die Linie beförderte, kam überraschend.

In der zweiten Hälfte dominierte auf beiden Seiten der Kampf, Chancen gab es zunächst kaum noch. In der 79. Minute hatte Marvin Ajani den Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss ging allerdings nur ans Außennetz. In der Nachspielzeit machte König nach einem Konter alles klar. (dpa)

zur Startseite