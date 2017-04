Zwergenland will ganz groß rauskommen Am 16. Juni wollen Weißwassers Kitas mit der Welpenliga ins Guinness-Buch der Rekorde. Die SZ stellt Teilnehmer am Turnier vor.

Hände hoch und jubeln: Das Team der Weißwasseraner Kita Zwergenland. © G. Paulig

Wenn die kleinen Kicker der Kita „Zwergenland“ aus Weißwasser auf den Platz gehen, tragen sie mit Stolz ihre tollen Trikots, welche unter anderen von den Firmen Skoda-Autohaus „Am Alten Dorf“, Rohrnetz Beil und Bernard Stefan gesponsert wurden. Um in diesem Jahr endlich einmal einen vorderen Platz beim Welpenturnier zu erreichen, wird etwa zehnmal im Turnerheim geübt. Immer dabei ist Robert Preuß, welcher sonst als Hausmeister in der Kita tätig ist. Der 36-jährige unterstützt gern zusammen mit Erzieherin Heike Säglitz die kleinen Fußballknirpse.

Lennis und Josefine (beide 6 Jahre alt) erzählen begeistert, wie gut sie schon spielen können. Josefine hat dabei als Torfrau keine Angst vor den heranfliegenden Bällen. Das große Vorbild von Lennis ist sein Papa, Rene Beil, welcher erfolgreich beim VfB Weißwasser spielt. Beide Kinder gehen in gemischte Gruppen in ihrer Kita, kommen aber bald in die Schule. Seit Beginn der Welpenliga sind die Zwergenländer dabei. Leider sprangen bis jetzt keine vorderen Platzierungen heraus.

Zur Zeit wird die Wiese in der Kita sehr gern und oft zum Fußballspielen genutzt. Weitere Sportangebote werden mit dem Eislaufen und dem Schwimmen angeboten. Seit Kurzem kann auch der neu errichtete Sportplatz der 4. Grundschule genutzt werden. Für diesen Sommer ist auch wieder ein großes Sportfest geplant.

Wie Heike Säglitz berichtet, ist es sehr schön, zu beobachten, wie sich der Mannschaftsgedanke unter den Kindern entwickelt. Weiterhin sieht man enorme Fortschritte beim Spielverständnis.

Einen großen Beitrag dazu leisten auch die Trainerinnen des VfB Weißwasser, welche die Kinder auf ihr großes Turnier vorbereiten. Dabei wird teilweise auch mit anderen Kitas zusammen gespielt, wie zum Beispiel den Waldwichteln aus Weißwasser. Für die kleinen Fußballer aus dem „Zwergenland“ bleibt zu hoffen, dass ihre Träume und Wünsche auf eine vordere Platzierung in diesem Jahr in Erfüllung gehen. Verdient hätten sie es sich.

