Zwergenland wächst Die Kita in Wilschdorf musste in den vergangenen Jahren immer wieder Kinder abweisen. Jetzt wird angebaut.

Bürgermeister Jens-Ole Timmermann übernahm am Mittwochvormittag den offiziellen ersten Spatenstich für die Erweiterung der Kindertagesstätte. Die Arbeiter baggern bereits seit Montag. © SZ

Dürrröhrsdorf- Dittersbach. Bevor Jens-Ole Timmermann den Spaten in die Wiese stechen konnte, musste er noch kurz innehalten. Die Kinder des Zwergenlands am Weinberg hatten mit ihren Erzieherinnen ein kleines Programm eingeübt und sangen dann passend zum Anlass: „Stein auf Stein, Stein auf Stein – Das Häuschen wird bald fertig sein.“

Für Dürrröhrsdorf-Dittersbachs Bürgermeister Timmermann (Unabhängige Bürger) war es der erste offizielle Spatenstich für ein Bauprojekt in seiner im August 2015 begonnenen Amtszeit. Für die Gesamtsumme von rund 330 000 Euro wird die Kindertagesstätte in Wilschdorf um einen Anbau erweitert. Der in den kommenden Monaten entstehende Flachbau bietet Platz für eine komplette weitere Gruppe mit 15 Kindern. Die Kita, die laut Plan aktuell 33 Betreuungsplätze für Kinder zwischen ein und sechs Jahren vorhält, wächst damit um knapp die Hälfte.

Das ist auch dringend nötig. Schon seit mehreren Jahren ist das Zwergenland ausgebucht. Teilweise mussten gar Geschwisterkinder nach Dürrröhrsdorf umgeleitet werden, weil kein Platz mehr war. Entsprechend groß ist die Freude vor Ort. „Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht“, sagt Kita-Leiterin Marlis Unger. Sie hat in den vergangenen Jahren mehrfach bei der Gemeinde vorgesprochen und das Problem geschildert. Erst kürzlich haben wieder junge Leute zwei Häuser im Dorf gekauft, mit dem geplanten Wohngebiet an der Fischbacher Straße erwartet Wilschdorf in den kommenden Jahren weiteren Zuwachs. Doch die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach sah lange keinen Weg für eine Erweiterung. Nach einigem Hin und Her brachte nun das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ von Bund und Land den erhofften Finanzierungsschub. Mit einem Eigenanteil von 82 000 Euro kann die Gemeinde den Neubau jetzt stemmen. „Die Situation in Wilschdorf wird sich damit deutlich verbessern“, sagte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann. Die Eltern hatten lange darauf gedrängt. Wenn der Anbau, inklusive neuen Toiletten, zum Jahresende fertig ist, soll 2018 auch der veraltete Sanitärtrakt des Hauptgebäudes saniert werden. Wilschdorfs Ortsvorsteher Thomas Kreisl hatte anlässlich des Baustarts noch einen speziellen, aber nicht bierernst gemeinten Hinweis: „Ich hoffe, dass so viele Kinder in Vorbereitung sind, dass der neue Raum stets gut gefüllt ist.“

