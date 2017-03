Zweitschlüssel gegen Autodiebe Serienmäßige Wegfahrsperren sind leicht zu überlisten, sagt die Polizei. Sie rät Fahrern, nachzurüsten.

Per Schlüsseldrehung die Schaltung blockiert: Holger Tietze von Bosch Service in Riesa zeigt eine mechanische Wegfahrsperre. Normalerweise wird sie fest in der Mittelkonsole verbaut. © Sebastian Schultz

Sonderlich spektakulär sieht die Konstruktion nicht aus, die Autodieben das Leben schwer machen soll: Im Wesentlichen besteht sie aus einem schwarzen Metallrahmen, an dem sich ein Schloss befindet. Einmal in der Mittelkonsole verbaut, lässt sich mit einem simplen Schlüsseldrehen der Schalthebel blockieren. „Das heißt, der Dieb kann erst einmal nicht wegfahren, weil er keinen Gang einlegen kann“, erklärt Holger Tietze von Bosch-Service in Riesa. Seine freie Kfz-Werkstatt baut seit mittlerweile etwa 20 Jahren Sicherheitstechnik in Pkw ein. Die Schalthebelsperre ist seit 2015 im Angebot. Im Grunde gebe es drei „Klassiker“, die in seiner Werkstatt nachgefragt werden, sagt Holger Tietze. Neben der Wegfahrsperre, die die Gangschaltung blockiert, seien das vor allem Alarmanlagen. „Die registrieren, wenn sich die Tür öffnet, ohne vorher entriegelt worden zu sein“, erklärt Tietze. „Und auch hochwertige Lenkradkrallen sind gefragt.“

Die Kunden, die wegen solcher Einbauten zu ihm kommen, haben meistens schon ihre Erfahrungen gemacht, sagt Holger Tietze. „Entweder das Auto wurde gestohlen, oder es gab einen Einbruchsversuch.“ Echte Profis brauchen seiner Erfahrung nach nicht lange, um mit dem Objekt ihrer Begierde loszufahren. Tietze ist sich sicher: Wer sein Auto tatsächlich diebstahlsicher machen möchte, muss zusätzliches Geld ausgeben.

Das sächsische Landeskriminalamt (LKA) sieht das ähnlich. „Unser goldener Tipp lautet: individuelle Sicherungen“, sagt LKA-Sprecher Tom Bernhardt. „Alles, das serienmäßig eingebaut ist, ist unter Dieben erstens bekannt und zweitens überwindbar.“ Treffen die Kriminellen dagegen auf ein zusätzliches Hindernis, dann haben sie laut Bernhardt oftmals ein Problem – die Zeit. Denn je länger ein Autodieb am Tatort verweilen muss, desto größer das Risiko, entdeckt zu werden.

Schon der Aufkleber schreckt ab

Aus diesem Grund seien beispielsweise auch Lenkradkrallen ein gutes Mittel gegen die Täter. Denn die wirken abschreckend. „Sie zu knacken, das erfordert nicht nur Zeit, sondern macht auch Geräusche und hinterlässt möglicherweise Schäden.“ Häufig schreckten Autodiebe vor solchen Maßnahmen gleich ganz zurück. Aus demselben Grund liegen der Wegfahrsperre in Holger Tietzes Werkstatt noch zwei Aufkleber bereit. „Die Marke dürfte auch unter Dieben bereits bekannt sein. Ich vermute, sobald der Aufkleber an der Scheibe ist, lassen es die meisten gleich sein.“

Allzu häufig nachgefragt werden individuelle Kfz-Sicherungen allerdings nicht. Im Renault-Autohaus Ertl Minute beispielsweise sei allenfalls die Felgensicherung ein Thema, erklärt Geschäftsführer Uwe Hecht. Ansonsten würden die meisten Kunden auf die serienmäßige Technik bauen. Ganz ähnlich klingt die Antwort aus dem Autohaus Gute Fahrt. Auch in Holger Tietzes Werkstatt hält sich die Nachfrage in Grenzen. „Es ist jetzt nicht so, dass jeder fünfte Kunde danach fragt.“ Wobei die serienmäßige Ausstattung seiner Ansicht nach ein falsches Gefühl von Sicherheit hervorruft. „Ich habe den Eindruck, dass die Diebe den Herstellern immer wieder einen Schritt voraus sind.“ Per Laptop werde die Software des Pkw ausgetrickst. Genau deshalb seien zusätzliche mechanische Wegfahrsperren nützlich.

Dass die Nachfrage eher gering ausfällt, könnte auch mit der Versicherung bei Diebstahl zusammenhängen, vermutet Tecline-Geschäftsführer Falk Lipp. „Die Privatkunden, die sich von uns Sicherheitstechnik einbauen lassen, haben ihr Auto häufig zuvor anderweitig aufgerüstet.“ Solche zusätzlichen Einbauten zahle aber die Versicherung nicht, wenn das Auto gestohlen wird. Diese Kunden seien deshalb eher bereit, in eine versteckte Wegfahrsperre zu investieren. Aber auch bei Tecline machen solche Aufträge nicht die Masse aus, betont Falk Lipp. „Das kommt höchstens einmal im Monat vor.“ Etwas öfter lassen dagegen Gewerbetreibende ihre Firmenwagen aufrüsten, beispielsweise mit einer zusätzlichen Verriegelung.

Ganz billig sind die verschiedenen Lösungen nicht. Rund 500 Euro könne man schon einkalkulieren, sagen Falk Lipp und Holger Tietze. Die eingesetzte Technik sei dabei deutlich günstiger als die nötige Arbeitszeit. Denn eben weil jede Sicherung anders ist, stecke auch viel Arbeitsaufwand dahinter. Eine individuell eingebaute Alarmanlage sei sogar noch teurer. „Die hochwertigeren gibt es ab 600 Euro“, sagt Holger Tietze.

Unter www.polizei-beratung.de gibt die Polizei einen Überblick über verschiedene Sicherungssysteme.

