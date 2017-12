Zweitliga-Absteiger VC gelingt dritter Saisonsieg

Die Volleyballer des VC Dresden feierten am Sonntag in der 3. Liga Ost ihren dritten Saisonsieg. Die Schützlinge von Trainer Marco Donat setzten sich beim Liga-Schlusslicht WWK VCO München mit 3:1-Sätzen durch und schoben sich damit auf Rang sechs vor. Zuvor hatten die Zweitliga-Absteiger aus Dresden am Sonnabend beim TSV Deggendorf (5.) jedoch mit 1:3 deutlich verloren. (ald)

Landesliga-Trio

präsentiert sich torhungrig

Am 11. Spieltag der Fußball-Landesliga der Frauen erzielten die drei Dresdner Vereine insgesamt 14 Tore. Der Tabellendritte Post SV kam bei Eintracht Thum-Herold zu einem 3:3. Romy Noack, Nina Förster und Nadine Kubaink hatten die Dresdnerinnen mit 3:1 in Führung gebracht. Der 1. FFC Fortuna Dresden II setzte sich zu Hause gegen Wacker Leipzig 5:2 durch. Vier Tore gingen auf das Konto von Tessa Glöckner, Treffer Nummer fünf markierte Julia Eisold. Vier Tore erzielte auch Anna Salzmann beim 6:1-Kantersieg des SV Johannstadt (9.) gegen Schlusslicht Leipziger Verkehrsbetriebe. Anne Waldhauer und Vroni Löwe machten das halbe Dutzend voll. (js)

TU-Frauen unterliegen Leipziger Jugendstil

In der Sachsenliga der Frauen haben die Handballerinnen des USV TU Dresden einen erneuten Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Andreas Lemke verlor am Sonntag beim HC Leipzig II mit 32:35. Die zweite Mannschaft des in der Insolvenz befindlichen Traditionsklubs ist identisch mit dem B-Juniorinnen-Team. Gegen die technisch hoch veranlagten Messestädterinnen hatten die TU-Damen immer wieder das Nachsehen. Mit 8:10 Punkten steht der USV bereits von der Tabellenspitze abgeschlagen auf Rang sieben. (ald)

