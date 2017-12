Zweites Weihnachten ohne Kirche Heidenaus Christuskirche wird noch immer saniert. Die Gemeinde weicht in die Kapelle aus.

Die Christuskirche in Heidenau wird saniert. © Norbert Millauer

Heidenau. Weihnachten in der Friedhofskapelle: Was voriges Jahr eine Ausnahme sein sollte, ist nun auch dieses Jahr der Fall. Weil die Sanierung der Christuskirche noch nicht beendet ist, nutzt die Kirchgemeinde noch einmal die Kapelle. „Wir sind sehr dankbar dafür“, sagt Pfarrerin Erdmute Gustke. „Natürlich werden die Heidenauer und alle Mitarbeiter froh sein, wenn wir dann wieder in unserer Kirche Gottesdienst feiern können.“

14 und 16 Uhr wird die Junge Gemeinde ihr Krippenspiel aufführen. 17.30 Uhr findet die Christvesper mit Chor und Predigt in der Friedhofskapelle statt. Die Predigt hält Pfarrer in Ruhe Röthig, „da ich am Heiligen Abend auch einmal in Weesenstein und Burkhardswalde sein möchte“, sagt Erdmute Gustke. Der Weg zur Kapelle wird auf dem Friedhof wieder beleuchtet sein.

Im Januar oder Februar soll dann auch der weitere Zeitplan für die Sanierung und Wiedereinweihung der Christuskirche soweit sein, dass er öffentlich gemacht werden kann. (SZ/sab)

zur Startseite