Zweites Schaufelradschiff bald auf der Elbe Doppelt so oft wie bisher sollen ab 2018 Hotelschiffe über Meißen und Dresden nach Prag fahren.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Elsässer mit der Elbe Princesse I ein per Schaufelrad angetriebenes Kabinenschiff in Betrieb genommen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Reederei Croisi Europe lässt mit der Elbe Princesse II ein weiteres Kreuzfahrtschiff für die Strecke Berlin-Prag bauen. Darüber berichten übereinstimmend mehrere Schifffahrtsportale. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Elsässer mit der Elbe Princesse I ein per Schaufelrad angetriebenes Kabinenschiff in Betrieb genommen. Auch das Schwesterschiff soll auf diese Weise vorwärtskommen. Durch den geringen Tiefgang können diese Schiffe selbst bei häufigem Niedrigwasser die Elbe befahren.

Die Arbeiten daran haben vor wenigen Wochen haben in einer französischen Werft in St. Nazaire in der Bretagne begonnen. Ab 2018 soll das jüngste Mitglied der Flotte eingesetzt werden.

„Die große Nachfrage nach Reisen auf unserem Schaufelradschiff hat die Reederei bewogen, mit einem weiteren Neubau die Frequenz auf dieser Route zu verdoppeln“, so Thomas Götten, Geschäftsführer von Anton Götten Reisen und Generalagent von Croisi Europe für den deutschen Markt.

Im Wechsel von Berlin und Prag aus wird die Elbe Princesse II, welche 80 Personen Platz bietet, ab 2018 zu ihren Kreuzfahrten über die Elbe und Moldau starten. Die neuntägigen Reisen zwischen der deutschen und der tschechischen Hauptstadt führen über Magdeburg, Wittenberg, Meißen und Dresden. (SZ/pa)

