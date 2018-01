Zweites Länderspiel in Weißwasser Die deutsche Eishockey- Nationalmannschaft trifft im April in Weißwasser in der Eisarena auf die Slowakei. Tickets dafür gibt es schon jetzt.

An der Kasse zum Eisstadion werden im April die Leute anstehen, wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zum zweiten Mal in Weißwasser gastieren wird. © André Schulze

Weißwasser. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft um Bundestrainer Marco Sturm testet im Rahmen der Euro Hockey Challenge 2018 am 14. April um 17.45 Uhr in Weißwasser und einen Tag später in Dresden gegen die Slowakei. Das teilt Ronald Byron, Sprecher der Lausitzer Füchse, mit. Zur direkten Vorbereitung auf die Eishockey Weltmeisterschaft in diesem Jahr spielt die Eishockey-Nationalmannschaft zunächst Anfang April in Russland. Im Anschluss finden die beiden Partien auf heimischem Eis gegen die Slowakei statt.

René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2 erklärt, „Es ist für jeden DEL2-Standort eine tolle Sache, die deutsche Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft zu Gast zu haben. Die Spiele finden auf hohem Niveau statt, so dass den Eishockey-Fans ein weiteres Bonbon für die laufende Saison geboten wird.“ Auch Bundestrainer Marco Sturm freut sich auf Dresden und Weißwasser: „Die beiden Städte sind etablierte DEL2-Standorte mit einem tollen Publikum im Rücken. Mit der Slowakei können wir den Fans kurz vor der WM einen hochklassigen Gegner und attraktive Spiele bieten.“ Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach ist froh und stolz, „dass wir nach 2014 wieder Austragungsort für ein Spiel der Nationalmannschaft sein dürfen“. Es sei für alle Sponsoren und Fans ein Glanzlicht – und Ausdruck der sportlichen Wertschätzung gegenüber dem Standort in Weißwasser gleichermaßen. „Natürlich werden wir alles tun, damit sich die Aktiven und Betreuer auch diesmal wieder in der Lausitz rundum wohlfühlen“, sagt der Füchse-Chef. Seit dem gestrigen Dienstag können Tickets für das Spiel im Füchse-Fanshop an der Eisarena gekauft werden, so Ronald Byron. (szo/ckx)

zur Startseite