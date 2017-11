Zweiter Wanderweg nach Tschechien

Nach der Eröffnung des grenzüberschreitenden Wanderweges über den Gerstenberg in Rugiswalde nach Tschechien, soll im Frühjahr ein weiterer öffnen. Geplant ist dieser im Ortsteil Langburkersdorf. Derzeit werde alles vorbereitet, so unter anderem auch die Ausschilderung des Weges. Ziel ist es auch hier, vor allem den Wünschen der zahlreichen Wanderfreunde sowohl in Neustadt als auch in Tschechien nachzukommen und die Gebiete weiter zu erschließen. Und die Vergangenheit hat es bereits gezeigt: Der Weg über den Gerstenberg im Ortsteil Rugiswalde wird gern genutzt. Nicht zuletzt auch, weil auf beiden Seiten die Anbindung an weitere Wegenetze vorhanden ist oder man eben auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zurück gelangen kann.

Rugiswalder Einwohner brachten zur kürzlichen Einwohnerversammlung noch einen weiteren Weg ins Gespräch, und zwar die Verbindung nach Horni Poustevna (Ober Einsiedel). Die Verbindung gibt es bereits, aber nicht als offiziellen grenzüberschreitenden Wanderweg. Der Weg werde aber viel von Wanderern und Radfahrern genutzt. Doch der Zustand sei schlecht. Ob dieser Weg auch über das EU-Programm ausgebaut werden könne, wollten Rugiswalder Einwohner wissen. Vorgesehen sei dieser erst einmal nicht, sagt Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NFN). Er wolle mit dem Bürgermeister von Dolni Poustevna darüber sprechen. (SZ/aw)

