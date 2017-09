Zweiter Versuch mit Görlitzer Bücherbox Jetzt wird für sechs Wochen ein neuer Versuch unter dem Motto „Nachhaltige Bücherbox“ gestartet, diesmal an der Ecke Berliner/Hospitalstraße.

Bei der Einweihung am Freitag waren Bürgermeister Michael Wieler (links) und Hochschulrektor Friedrich Albrecht anwesend und durchstöberten gleich die Bücherbox nach Interessantem. © pawel sosnowski/80studio.net

Es ist der zweite studentische Versuch, in Görlitz eine Telefonzelle in eine Mini-Bibliothek zu verwandeln. Der erste war im Juni 2011 unter dem Slogan „Freies Lesen Görlitz“ auf dem Untermarkt gestartet, durch einen Buchhändler gefördert und schließlich mit dem Abbau des Telefonhäuschens beendet wurden. Jetzt wird für sechs Wochen ein neuer Versuch unter dem Motto „Nachhaltige Bücherbox“ gestartet, diesmal an der Ecke Berliner/Hospitalstraße. Verantwortlich sind Studenten der Sozialen Arbeit der hiesigen Fachhochschule. Bei der Einweihung am Freitag waren Bürgermeister Michael Wieler (links) und Hochschulrektor Friedrich Albrecht anwesend und durchstöberten gleich die Bücherbox nach Interessantem. (SZ)

