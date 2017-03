Zweiter Versuch für Wurstautomaten Der „Schemppomat“ an der Bahnhofstraße, Ecke Meißner Straße soll wieder öffnen. Beim Angebot gibt es noch Experimentierbedarf.

Christoph Schempp zeigt den Wurstautomaten in Tauscha-Anbau. Bald soll solch einer auch wieder in der Fleischereifiliale in Radebeul-West stehen. © Anne Hübschmann

Noch offenbart der Blick durch die Scheibe nur einen leeren Raum mit orangefarbenen Wänden. Bald aber, so verrät es das Schild an der Tür, soll es an der Bahnhofstraße, Ecke Meißner Straße wieder einen Wurstautomaten zur Selbstbedienung geben. Fleischer Christoph Schempp startet einen neuen Versuch.

Im August 2016 hatte er schon einmal einen Wurstautomaten aufgestellt. Doch nach nur drei Wochen war schon wieder Schluss mit der Selbstbedienung. Diebe brachen den Automaten auf und klauten das Geld. Dabei zogen sie das Gerät derart in Mitleidenschaft, dass es erst im April wieder funktionstüchtig sein wird. „Wenn es repariert ist, dann wird es nur noch bargeldlos betrieben“, erklärt der 27 Jahre alte Fleischermeister.

Was bei den Kunden ankommt, weiß er aus Erfahrung von der Schempp-Filiale in Tauscha. Vor knapp einem Jahr hat der junge Fleischer einen Automaten am Stammsitz seines Unternehmens installiert. Und dieser offenbarte manchmal interessante Details über die Essgewohnheiten der Kundschaft. „Sobald der Schnee weggetaut ist und die Sonne rauskommt, beginnt offenbar die Grillsaison“, sagt Schempp. „Dann müssen wir die Fächer mit Steaks und Bratwürsten öfter nachfüllen als alle anderen.“ Seitdem experimentiert er mit den verschiedensten Fleisch- und Wurstsorten. Neben den klassischen Grillgütern kann man hier Schinkenspeck und Lachsschinken, Hausmacherblut- und Leberwurst im Glas, Bockwürste und Knacker, Schnitzel und Kotelett bekommen.

Wenn das Geschäft nebenan geöffnet ist, macht sich natürlich niemand am „Schemppomat“ zu schaffen. Aber an den Abenden, am Wochenende oder montags am Ruhetag passiert es des Öfteren, dass sich vor der Verkaufsnische eine kleine Schlange bildet. Über den Winter lässt der Kundenstrom allerdings merklich nach. „Na klar, in der Adventszeit isst man seine Bratwurst lieber auf dem Weihnachtsmarkt“, sagt Christoph Schempp. „Und den Großeinkauf für die Feiertage macht man im Laden.“ Auch der Januar sei noch ziemlich ruhig gelaufen, aber in Richtung Frühling ziehe der Absatz wieder an. Der letzte große Grillandrang sei um den 3. Oktober herum gekommen, zu Ostern folge wahrscheinlich der nächste. Auch beim Sortiment hat der Tauschaer durchwachsene Erfahrungen gemacht. Kotelett ging super, Gyros so lala und Bulette gar nicht. „Immer wenn man glaubt, man hat den Dreh raus, wird man wieder überrascht“, lächelt Christoph Schempp.

In Radebeul wurde der Wurstautomat zunächst nicht so gut angenommen wie sein Pendant im winzigen Örtchen Tauscha-Anbau. Vielleicht, weil sich so eine Neuerung auf dem Lande eher herumspreche, glaubt Schempp. Auf jeden Fall habe sich das Konzept, abgepackte und gekühlte Fleischprodukte zu jeder Tages- und Nachtzeit anzubieten, bewährt. Den Aufwand mit der exakten Gewichtung und Etikettierung des Angebots müsse man eben in Kauf nehmen, sagt der Meister. Auch andere Betriebe aus der Branche hätten mit dem Selbstbedienungsangebot außerhalb der Öffnungszeiten gute Erfahrungen gemacht – die Kunden würden einfach immer spontaner. Christoph Schempp hat den Tauschaer Familienbetrieb im vorigen Jahr von seinen Eltern übernommen.

