Zweiter Versuch Digitaltafeln Die Stadt muss nun ausführlicher erklären, was die neue Technik können muss.

Symbolbild: Interaktive Tafeln sind computergesteuert und eigentlich ein großer Touchscreen, also ein berührungsempfindlicher Bildschirm. © André Schulze

Großenhain. Am 20. Dezember in der letzten Stadtratssitzung des Jahres wird auch der Auftrag für die neuen Digitaltafeln der Grundschule Bobersberg neu vergeben. Die Verwaltung musste an die Ausschreibung noch einmal heran, weil ein Konkurrent gegen die erste Vergabe widersprochen hatte.

Die Landesdirektion hatte dem Einspruch vor der Vergabekammer recht gegeben. Die Stadt habe nicht ausreichend klar gemacht, was die Tafeln leisten müssten. Nun wird alles neu ausgeschrieben. Die Vergabe selbst bemängelte die Behörde nicht.

Der Stadtrat hat am 23. August die Lieferung der interaktiven Tafeln für die Grundschule Bobersberg vergeben. Beworben hatten sich Wittler Visuelle Einrichtungen aus Berlin, V-BC.de aus Reinsdorf und die Firma d` Bomba concept aus Dresden. Letztere hat den Zuschlag für den Auftrag bekommen. Jörn-Michael Bomba hatte der Stadt auf Nachfrage auch versichert, die gewünschten Modelle beim Hersteller reserviert zu haben. Der Zweitplatzierte hatte aber bezweifelt, dass diese Tafeln überhaupt noch lieferbar seien, weil bereits das Folgemodell auf dem Markt ist.

