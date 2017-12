Zweiter Sieg in vier Tagen

Der SV Saupsdorf hat innerhalb von nur vier Tagen zwei hochwichtige Siege in der Fußball-Kreisliga A gefeiert. Nach dem 1:0 im Nachholspiel am Mittwoch gegen den SV Birkwitz-Pratzschwitz gab es für den Tabellen-Vorletzten einen überraschend deutlichen 3:0 (1:0)-Erfolg beim Kreisoberliga-Absteiger SG Wurgwitz. Daniel Ehrlichmann (4.), Christoph Glaser (51.) sowie Adrian Hesse (71.) erzielten jeweils ihre ersten Saisontreffer. Der Saupsdorfer Kapitän Philipp Düffort war glücklich: „Heute hat einfach mal alles gepasst. Das zeitige Führungstor hat uns in die Karten gespielt, auch der zweite Treffer kurz nach der Halbzeitpause.“ Im Tor des SV stand erneut Kurt Röllig, der als gelernter Feldspieler alles zunichtemachte, was Wurgwitz offensiv auf sein Tor brachte.

Die beiden Aufsteigerteams des TSV Graupa und des SSV Langburkersdorf trennten sich auf dem Kunstrasenplatz an der Badstraße mit einem 2:2 (1:1). „Es sind aber mehr zwei verlorene Punkte als ein gewonnener. Schließlich hatten wir kurz vor Schluss noch die Riesenchance auf das Siegtor“, sagte der Langburkersdorfer Eric Feyer und spielte auf seinen Mannschaftskollegen Max Micha Böhme an, der in der 90. Minute das Leder aus zwei Metern Entfernung über die Torlatte bugsierte. Zuvor waren die Hausherren zweimal in Führung gegangen. Christoph Ahrens (12.) und Tillmann Hohlfeld (58.) waren die Schützen für Graupa. Den Gästen gelang zweimal der Ausgleich – durch Kapitän Robert Kettner in der 37. Minute sowie durch Cornelius Falke in der 62. Minute.

Tabellenführer der Kreisliga A bleibt trotz des Spielausfalls gegen Birkwitz die Wesenitztaler Reserve. Allerdings hat Mohorn durch einen 3:2-Heimsieg gegen Pretzschendorf nach Punkten zum Liga-Primus, der nun ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, aufgeschlossen. (jj)

