Zweiter Sieg im zweiten Spiel Der HC Rödertal setzt sich in Haunstetten mit 30:26 (15:12) durch. Frankova und Nepolsky erzielen jeweils sechs Tore.

Sabrina Duschner (13) vom TSV Haunstetten im Zweikampf gegen Lisa-Marie Preis vom HC Rödertal. © Eibner

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Mit einem 30:26 (15:12)-Auswärtserfolg beim TSV Haunstetten gelang dem Bundesligateam des HC Rödertal nach dem Auftaktsieg vor Wochenfrist gegen Lintfort am Samstagabend der zweite Sieg im zweiten Spiel. In einer intensiven und attraktiven Partie überzeugten die Gäste vor 250 Zuschauern in Augsburg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung fast über die gesamte Spieldauer und konnten so am Ende absolut verdient die ersten beiden Auswärtspunkte bejubeln.

Beste Werferinnen aufseiten der „Bienen“ waren die beiden Außenspielerinnen Anna Frankova und Kathleen Nepolsky mit jeweils sechs Toren. „Die Mädels haben heute den Kampf angenommen und die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt. Wir waren fast die gesamte Spieldauer über die bessere Mannschaft und haben uns diesen Erfolg konsequent erarbeitet. Jetzt heißt es aber, die Kirche im Dorf zu lassen, denn die Saison ist noch lang und bereits am kommenden Wochenende steht zu Hause gegen Beyeröhde die nächste schwere Aufgabe an“, kommentierte HCR-Manager Thomas Klein den HCR-Erfolg in der Fremde.

Nur Crete Neustadt muss passen

Bis auf die verletzte Grete Neustadt konnte HCR-Chefcoach Karsten Moos auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, warnte aber im Vorfeld sein Team eindringlich vor der Entschlossenheit des TSV. Dieser wollte im ersten Heimauftritt der Saison natürlich die bittere Auftaktniederlage bei Aufsteiger Badenstedt vergessen machen und so legten die Mädels von Trainer Herbert Vornehm auch gleich mal eine 2:0-Führung nach zwei gespielten Minuten vor. Die Gäste des HC Rödertal blieben jedoch unbeeindruckt, glichen durch Tore von Nepolsky und Jäger aus und legten durch einen weiteren Treffer von Frankova erstmals selbst beim 2:3 vor.

In einer hektischen Startphase (6:6 / 10.) suchte die HCR-Defensive zunächst nach ihrer Beständigkeit, im Angriff jedoch punkteten die „Bienen“ vor allem über ihre beiden Außenspielerinnen. Bis zur Pause sollten so allein 10 der 15 Gästetreffer durch Kathleen Nepolsky und Anna Frankova fallen. Da der HCR im weiteren Verlauf der ersten Hälfte nun aber auch in der eigenen Abwehr zulegen konnte, setzten sich die Gäste bis zur Pausensirene über ein 9:12 (19.) und 11:15 (26.) auf 12:15 und somit drei Treffer ab.

Kleine Ungenauigkeiten

Nach dem Seitenwechsel schien sich zunächst nichts am Spielverlauf zu ändern, denn Nagy und Frankova erhöhten die Gästeführung direkt auf 12:17. Da sich aber nun immer wieder kleine Ungenauigkeiten und Fehlabspiele in der HCR-Offensive einschlichen gelang es Haunstetten über ein 17:20 (40.), in Minute 46. Durch den Treffer von Sabrina Duschner zum 20:21 erstmals wieder den Anschluss herzustellen. Karsten Moos reagierte seinerseits umgehend mit einer Auszeit und rief so die seinen wieder zur Ordnung, was die ganz in Blau gekleideten Gäste auch sofort verstanden und zu ihrem alten Spiel zurückkehrten.

Drei Gästetore in Folge stellten zehn Minuten vor dem Ende beim 20:24 wieder eine sichere 4Tore-Führung her, welche bis zum Endstand von 26:30 Bestand haben sollte. „Kompliment an meine Mannschaft, denn sie hat das hier wirklich sehr gut und abgeklärt gelöst. Selbst als der TSV zum Anschluss getroffen hatte, blieben alle Köpfe oben und die Mädels haben sich nicht beeindrucken lassen. Jetzt können wir gut gelaunt die Heimreise antreten und den Moment genießen, doch bereits ab Montag gilt unser Fokus dem Heimspiel gegen Beyeröhde am kommenden Wochenende“ so das Statement eines zufriedenen HCR-Cheftrainers Karsten Moos.

HC Rödertal: Hubald, Rammer, Markeviciute 3, Ostwald, Nagy 5/2, Frankova 6, Spielvogel, Preis, Selmeci 4,

Nepolsky 6, Jäger 1, Rösike 5.

