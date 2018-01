Zweiter Saisonsieg Der Radeberger SV bleibt für die HSG Riesa/Oschatz auch weiterhin ein äußerst unbequemer Gegner.

Hier steht Luise Lösche vom RSV beim Torwurf zwar im Kreis, aber sie durfte immerhin noch mitspielen. Damit war ab der 16. Minute aber Schluss. Lösche sah nach einer Abwehraktion die Rote Karte und musste auf die Tribüne wechseln. © Christian Kluge

Handball-Oberliga Frauen. Ein äußerst zufriedenes Gästeteam machte sich am Sonnabend auf den Heimweg von der Rosentalsporthalle nach Radeberg. Im Gepäck hatten die RSV-Frauen die Saisonpunkte drei und vier, nachdem die Gastgeberinnen von der HSG Riesa/Oschatz sich nach einem spannenden Schlussspurt knapp mit 23:24 (12:14) geschlagen geben mussten. Dabei führten die Radebergerinnen nach 48 Minuten schon mit 23:18. Doch dann verließen die Gäste nach und nach die Kräfte, zudem das Hartmann-Team schon ab der 16. Minute auf Luise Lösche verzichten musste. Die hatte nach einem Foulspiel in der Abwehr völlig überraschend die Rote Karte gesehen und musste auf der Tribüne Platz nehmen.

„Meine Mannschaft hat sich heute ein riesengroßes Kompliment verdient“, sagte RSV-Trainer Sebastian Hartmann nach dem Spiel. „Nachdem mit Franziska Käppler eine weitere Spielerin auf unbestimmte Zeit ausfällt, verkraftete das Team auch die durch Strafen bedingte Umstellung in der Abwehrmitte sehr gut. Lara Tauchmann aus unserer B-Jugend wurde praktisch ins kalte Wasser geworfen und hat das in Abwehr und Angriff grandios gemacht. Auch der Rest hat bis zum Umfallen gekämpft und so die Punkte redlich verdient, auch wenn sie für viele überraschend kommen. Nun gilt es nächste Woche gegen Rödertal nachzulegen.“

Sonnabend Derby gegen Rödertal II





Denn am kommenden Sonnabend ab 16 Uhr kommt es in der Radeberger BSZ-Sporthalle zum Kellerduell zwischen dem RSV und der zweiten Vertretung von Bundesligist HC Rödertal. Beide Teams benötigen die Punkte dringend. „Lautstarke Unterstützung von den Rängen ist also dringend erwünscht“, meint auch Sophia May, die bei den Radebergerinnen meistens für verwandelte Siebenmeter zuständig ist. Und zum Oschatz-Spiel sagte May mit einem breiten Lächeln im Gesicht: „Es war uns ein inneres Blumenpflücken. Dieser Sieg war doch eine Genugtuung. Da mussten die HSG-Damen wohl die dritte Niederlage in Folge gegen uns einstecken.“

Denn die Favoritenrolle der Partie lag klar bei den Gastgeberinnen von der HSG Riesa/Oschatz, die aber offensichtlich noch immer an den Niederlagen der vergangenen Sachsenliga-Saison zu knabbern haben. Der RSV-Trainer Hartmann forderte von seinen Damen natürlich dennoch vollsten Einsatz, insbesondere weil es weitere Umstellungen im Team aufgrund des Ausfalls von Franziska Käppler gab. Hartmann sagte vor dem Anpfiff in der Kabine: „Wir haben nichts zu verlieren, aber möglicherweise sind die Riesaerinnen im Kopf immer noch beim verlorenen Pokalspiel – und das könnte unser Vorteil sein!“

So begann die Partie dann auch ausgeglichen. Die Abwehr agierte sehr gut und auch im Tor zeigte Christin Richter starke Paraden. Nach dem 4:4-Gleichstand in der zehnten Minute konnten sich die Gäste dann erstmals mit zwei Toren (4:6/13.) absetzen. Dieses Spiel wiederholte sich dann mit dem 6:6, 6:8 und 8:8 bis zur fragwürdigen und völlig überraschenden Roten Karte gegen Luise Lösche. Da der RSV nur mit einer Kreisläuferin angereist war, musste erneut umdisponiert werden.

Mit einem knappen Zwei-Tore-Vorsprung für Radeberg ging es dann in die Halbzeitpause. In der Kabine konnten die RSV-Damen Luft holen und sich gedanklich auf 30 weitere harte Minuten vorbereiten.

Halbzeit zwei begann dann mit drei Toren in Folge für Riesa/Oschatz (15:14/ 33.). Durch die zwei Zwei-Minuten-Strafengegen Vanessa Maluschke hatte Coach Hartmann bereits zum Ende des ersten Durchganges auf der Mittelposition gewechselt und die junge Lara Tauchmann ins Spiel gebracht, die mit einem wichtigen Treffer zum erneuten Ausgleich (15:15/34.) überzeugen konnte. Beide Mannschaften lieferten sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit der ebenfalls gut aufgelegten zweiten RSV-Torhüterin Susann Schulz und der cleveren Abwehr konnten Bälle erkämpft werden, die schließlich einen Vier-Tore-Vorsprung einbrachten (18:22/44.).

HSG-Trainer Heiko Loose reagierte erfolgreich mit einer Auszeit. So kam es in der 54. Minute zum 22:23-Anschlusstreffer. Nur 20 Sekunden später konnte Doreen Zerbst den Vorsprung noch einmal auf zwei Tore erhöhen. Es folgte eine sehr hektische Phase, bis RSV-Coach Hartmann eine halbe Minute vor Schluss eine Auszeit nahm und sagte: „So lange wie möglich druckvoll spielen und keinen überhasteten Abschluss suchen!“ Und das klappte. (sma)

RSV spielte mit: C. Richter, S. Schulz (beide im Tor), I. Wolff (3), J. Heilmann (1), C. Nauendorf, D. Zerbst (6), L. Lösche (1), L. Tauchmann (3), S. May (2/2), J. Lindner (3), F. Brüning (1), V. Maluschke (4/1) und N. Gebauer.

