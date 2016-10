Zweiter Saisondreier für Maglica-Elf Der Meißner SV dreht zu Hause gegen den SV Bannewitz einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg.

Vielleicht sollte Nikica Maglica einen Antrag stellen, damit seine Mannschaft zukünftig nur noch gegen Spitzenteams der Fußball-Landesklasse Mitte antreten kann. Wie vor Wochen gegen den als Spitzenreiter angereisten Hainsberger SV (5:4), gelang am 7. Spieltag erneut eine Überraschung. Diesmal bezwang der Meißner SV den SV Bannewitz, bis dato Tabellenzweiter im 15er Feld, mit 4:2 (2:2).

„Ich habe den Eindruck, dass der zweite Platz zu viel für unsere jungen Spieler war und den meisten Flausen in den Kopf gesetzt hatte“, ärgerte sich der Bannewitzer Vereinschef Karl-Hein van Pée. Dabei schien zunächst alles nach den Vorstellungen der Gäste zu laufen, denn die führten durch Tore von Jakob Schulz und Oliver Werner nach 29 Minuten mit 2:0.

Zu diesem Zeitpunkt glaubte sicher kaum einer der nur 47 zahlenden Besucher an eine Wende im Spiel. Doch wenige Minute vor der Pause stellte Andre Salomon die Weichen mit seinen Saisontoren sechs und sieben um (39., 43.). Dabei scheiterte er vor dem 2:2 mit einem Foulelfmeter am Bannewitzer Torhüter Daniel Scheuermann, köpfte das Leder aber im Nachsetzen in die Maschen. „Der Elfmeter war eine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters, da unser Torwart mit Fußabwehr klärte und nicht mit einem Foul“, schätze van Pée ein.

Nach dem Wechsel begannen die Gäste stark, aber die Tore erzielten die Platzbesitzer durch Arno Voigt (62./Foulelfmeter) und Bernd Köster (75.). In der Schlussphase bestimmten die Domstädter dann deutlich das Geschehen. (js)

Meißen: Stamenkovic – Schroth, Böhme, Köster (77. Hanzlik), Reichelt, Spallek (58. Bata), Mißbach, Kunze, Milic, Vogt, Salomon (80. Wilde).

