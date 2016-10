Zweiter Saisondreier für Kreinitzer Auch gegen den Meißner SV konnten die Gastgeber im Kreisderby einen Erfolg einfahren (4:1).

Alex Pätzold (12./Foulelfmeter, 56./Foulelfmeter), Rene Kögler (41.) und Kevin Krawietz (58.) erzielten die SG-Tore. Andre Salomon hatte zwischenzeitlich auf 1:2 (48.) verkürzt. Somit konnten die Kreinitzer auch gegen den Meißner SV im Kreisderby einen Erfolg einfahren.

Über weite Strecken ein gutes Spiel unserer Mannschaft, nur das Gegentor ist ärgerlich“, resümierte der Kreinitzer Co-Trainer Toni Anders. Die Hauherren waren von Beginn an das entschlossenere Team, suchten die Abschlüssen und der Erfolg sollte sich einstellen. Nach Foul an Raßmann verwandelte Pätzold den Foulelfmeter sicher. Nur zwei Minuten später konnte sich dann Valentin Edel im Meißner Tor auszeichnen, er hielt einen strammen Schuss von Florian Beyer glänzend. Die Domstädter waren erst in der 28. Minute gefährlich vor dem Kreinitzer Tor, natürlich in Person von Goalgetter Andre Salomon. Aber diesmal blieb der Kreinitzer Keeper Peter Silberbauer Sieger. Kurz vor dem Wechsel das zweite Tor für die ganz in Grün spielenden Kreinitzer. Nachdem Alex Pätzold zweimal an Edel scheiterte, war es dann Rene Kögler, der energisch nachsetzte und zum umjubelten zweiten Tor einnetzte.

Man war nun natürlich gespannt, ob es die Kreinitzer Mannschaft schafft, die ersten fünf Minuten nach dem Wechsel ohne Gegentor zu überstehen – nein. Kassner und Silberbauer waren sich kurz uneinig, Routinier Andre Salomon roch sofort den Braten und verwandelte eiskalt. Doch die Wende konnten die Meißner nicht einleiten. In der 56. Minute gab es den zweiten Elfmeter – Schiedsrichter Leonhardt hatte keine andere Wahl. Florian Beyer ging mit viel Schwung auf die Reise und konnte im Strafraum nur auf Kosten eines Fouls gebremst werden. Wieder nahm sich Pätzold die Kugel und hämmerte sie unter die Querlatte. Als Kevin Krawietz nur zwei Minuten später nach einem tollen Konter auf 4:1 erhöhte, war das Spiel entschieden. Die Kreinitzer lauerten nun auf Konter. Kögler und der eingewechselte Fabich versiebten aber selbst klarste Chancen

