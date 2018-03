Zweiter Platz für Foucault-Gymnasium

Hoyerswerda. Wie bereits in den vergangenen Schuljahren qualifizierten sich die Handballer des Léon-Foucault-Gymnasium für das Landesfinale des Bundeswettbewerbes „Jugend trainiert für Olympia“, das in diesem Jahr im Erzgebirge ausgetragen wurde. Durch einen ungefährdeten Turniersieg im Januar im Regionalfinale Bautzen hatte sich das Team das Startrecht in der Wettkampfklasse (WK) II der Jahrgänge 2001 bis 2004 gesichert.

Gegen Leistungsstützpunkt verloren

Ende Februar in Lößnitz konnte zunächst gegen die Jungs des „Städtischen Gymnasium“ Riesa nach zweimal zehn Minuten Spielzeit mit 13:8 gewonnen werden. Einen 13:9-Sieg gab es gegen das Thomas-Mann-Gymnasium aus Oschatz. Der erhoffte Einzug ins Bundesfinale, wie 2017, wo ein 14. Platz gelang, wurde diesmal jedoch verpasst. Die Jungs vom Clemens-Winkler-Gymnasium aus Aue mit Handballern des zweitgrößten Leistungsstützpunktes Sachsens, eben Aue (verkörpert in der Nachwuchsspielgemeinschaft Erzgebirgischer Handballverein / Nickelhütte Aue – NSG EHV/NH Aue), entschieden die Begegnung mit 18:7 klar und deutlich für sich, holten sich so den Sieg im Landesfinale und qualifizierten sich damit für das Bundesfinale im Frühjahr in Berlin.

Mädchen treten am 13. März an

Um den zweiten Platz zu sichern und die Silbermedaille zu gewinnen, musste für Hoyerswerda ein Erfolg gegen die Vertretung des Schulamtes Zwickau her. Gegen das Team des Gymnasiums „Am Sandberg“ aus Wilkau/Haßlau hatte die Foucault-Mannschaft wenig Mühe und konnte sich recht sicher mit 15:9 durchsetzen. (red/hl)

P.S.: Am 13. März haben dann die Mädels des Foucault-Gymnasiums der WK III in Zwickau die Möglichkeit, beim Landesfinale nach Edelmetall zu greifen.

