Zweiter Pfarrer der Afra-Gemeinde geht Pfarrer Bernd Oehler verlässt die Gemeinde, bleibt der Region jedoch erhalten.

Er geht und bleibt zugleich. Der zweite Afra-Pfarrer Bernd Oehler arbeitet künftig in der Region als Religionslehrer. Seine alte Stelle fällt weg. © Claudia Hübschmann

Es wirkt ein bisschen improvisiert, so wie es vielleicht auch vor 18 Jahren war. Anfang und Ende verknüpfen sich. An einem alten Tisch im Seitenschiff der St. Afra-Kirche haben sich an diesem Nachmittag Presse und Fernsehen versammelt. Den Anlass liefert der Abschied von Afra-Pfarrer Bernd Oehler. 1999 war der heute 57-Jährige in die frisch gegründete linkselbische Großgemeinde gekommen. Eine Zeit des Aufbruchs und Zusammenwachsens sei das damals gewesen, erinnert er sich. An die Fenster der ersten Wohnung auf der Wittigstraße im Triebischtal hätten spät nachts oft Kinder geklopft. Sie hörten ihn beim Musizieren und wollten lauschen. Damals habe er sich gewundert, weshalb selbst Grundschüler um diese Zeit frei durch das Viertel streunten. Die preiswerten Mieten in der Gegend und der Verdrängungswettbewerb nach der Wende sorgten für den Zuzug sozial schwächer gestellter Familien. Schnell erkannte die Gemeinde die Probleme rund um die Lutherkirche. Das Kinder- und Jugendhaus Kaff entstand und besteht bis heute.

Ein bisschen Wehmut schwingt mit in der Stimme von Bernd Oehler, wenn er die einzelnen Wegpunkte seines Pfarrerdaseins in Meißen vorträgt. Knapp 2 000 Menschen zählt die Afra-Gemeinde derzeit. Vor fast 20 Jahren waren es allerdings doppelt so viele. Einen wesentlichen Grund dafür sieht der schmale Mann mit der hohen Stirn im Anti-Kirchenkampf der DDR. Die Meißner Kirchenakten vom Anfang der 50er Jahre ließen dies sehr gut nachvollziehen, sagt. Damals nach dem Krieg seien die Generationen zum Austritt aus der Kirche bewegt worden, deren Kinder und Kindeskinder heute der Gemeinde fehlten. Ein zweiter Aderlass folgte unmittelbar nach der Wende mit dem Exodus Tausender Meißner gen Westen auf der Suche nach Arbeit. Die effektiv zwei Pfarrstellen für Meißen links der Elbe sind unter diesen Umständen nicht mehr zu halten. Pfarrer Uwe Haubold wird bleiben, Bernd Oehler widmet sich einer neuen Aufgabe.

Obwohl, so neu ist das Feld nicht, welches er künftig beackern möchte. Hinzu kommt: Es liegt weiter in Meißen und Umgebung. Seit mehreren Jahren bereits arbeitet der Theologe als Religionslehrer. Die Spanne der Einsatzorte fällt breit aus: Das Landesgymnasium St. Afra zählte ebenso dazu wie die Oberschule Triebischtal. „Ich habe den Eindruck, dass es mir gerade mit einer gewissen Reife im Alter sehr gut gelingt, Brücken zu den Jugendlichen zu schlagen“, sagt Oehler. Dabei helfe ihm ein reicher Schatz an Erfahrungen, so wie ihn studierte Pädagogen in der Regel nicht mitbringen könnten. Nach einem Beispiel muss nicht lange gesucht werden. Wie lässt sich das Schicksal der Juden in Nazi-Deutschland den Jugendlichen über 60 Jahre nach dem Zusammenbruch nahebringen? Am lebendigsten und einprägsamsten wohl über die individuellen Geschichten der Meißner Juden. Die Gemeinde St. Afra war es, die dem Drängen des früheren Meißner Stadtchronisten Gerhard Steinecke nach Stolpersteinen für die jüdischen Mitbürger das offenbar nötige Gewicht verlieh, um seine Idee schrittweise umzusetzen. Bernd Oehler wirkte daran entscheidend mit, kann nun in seinem Unterricht auf diese Arbeiten zurückgreifen. Zu den Schulen, an denen er künftig als Religionslehrer wirken wird, zählen das Berufsschulzentrum Meißen und das Gymnasium Coswig. Den Zusammenhalt, das Gemeinsame, das Miteinander wolle er dort fördern, auch durch fordern, sagt Oehler. Das Ende bei der Afra-Gemeinde und der Neuanfang als Lehrer verbinden sich.

