Zweiter Patient an Grippe verstorben Ein 88-Jähriger aus dem Altkreis Freiberg hat den Virus nicht überlebt. Die Grippewelle flaut aber weiter ab.

Der 88-Jährige ist bereits das zweite Todesopfer, das die diesjährige Grippewelle im Kreis fordert. © Symbolbild/dpa

Ein 88-jähriger Mann aus dem Altkreis Freiberg ist in der vergangenen Woche an Influenza gestorben. Darüber informierte am Montag das Landratsamt Mittelsachsen. Der Patient ist bereits das zweite Todesopfer, das die diesjährige Grippewelle im Kreis fordert. Eine 88-jährige Frau aus dem Raum Mittweida war Ende Februar ebenfalls an der Grippe gestorben.

In der vergangenen Woche sind dem Gesundheitsamt des Landkreises 31 neue Influenza-Fälle gemeldet worden. Bei der Mehrheit der Fälle ist bei den Patienten dabei Influenza Typ A nachgewiesen worden. Nur zwei hatten sich mit Typ B angesteckt. Knapp die Hälfte der Betroffenen war nachweislich nicht gegen die Grippe geimpft, nur zwei hatten sich schützen lassen. Bei den verbleibenden 14 Patienten ist der Impfstatus unbekannt. Seit Beginn der Saison Mitte Dezember sind bisher nach Informationen des DA 1 446 Personen an dem Virus erkrankt. Die Zahl der erfassten Neuinfektionen geht jedoch seit Anfang Februar wöchentlich zurück.

Rückläufig waren bisher auch die Zahlen der Norovirus-Nachweise. In der Vorwoche wurde das Gesundheitsamt über 22 neue Labormeldungen informiert. Zuvor waren es lediglich 15 neue Nachweise. Wie hoch die Dunkelziffer ist, bleibt jedoch unklar. Schließlich geht nicht jeder betroffene Patient zum Arzt. (DA/mf)

