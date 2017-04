Zweiter Parkautomat aufgestellt Der Sebnitzer Ortsteil Hinterhermsdorf hat jetzt einen zweiten Parkscheinautomaten. Es wurde eine zusätzliche Parkmöglichkeit geschaffen.

Im Sebnitzer Ortsteil Hinterhermsdorf wurde ein zweiter Parkscheinautomat aufgestellt. © Symbolfoto: Uwe Soeder

Vor einigen Tagen wurde im Sebnitzer Ortsteil Hinterhermsdorf an der Buchenparkhalle durch die Stadt Sebnitz ein zweiter Parkscheinautomat aufgestellt. Er befindet sich an der Wiese, die bei hohem Besucheraufkommen als zusätzliche Parkmöglichkeit angeboten wird. Das Parkareal wird durch entsprechende Hinweisschilder und Markierungen ausgewiesen, sodass die bisher erforderliche Einweisung und Kassierung durch Personal wegfällt. Darüber informiert Rathaussprecherin Kerstin Nicklisch. Nach Abstimmung mit dem Ortschaftsrat Hinterhermsdorf wurde die neue Lösung für diese Saison vorerst als Versuchsprojekt gewählt, um herauszufinden, wie die Gäste diese geänderte Parksituation annehmen. Begleitet wird die Maßnahme durch Kontrollen des Ordnungsamtes, insbesondere an stark frequentierten Besucherwochenenden, um ein „Parkchaos“ zu vermeiden. Denn die Kraftfahrer müssen sich selbst ihren Platz auf der Wiese suchen. (SZ)

