Zweiter Lkw geht gen Osten

Das war nicht geplant, bedeutete ein paar zusätzliche Einsätze und freut am Ende doch alle: Zum zweiten Mal in diesem Jahr geht am Dienstag ein Hilfstransport von Pirna nach Weißrussland. Der Verein Gemeinsam in die Zukunft wird damit Kisten – unter anderem mit Bekleidung, Handtüchern, Bettwäsche, Schuhen, Spielzeug sowie Jacken, Rollstühlen und Rollatoren – schicken. Adressaten sind zum Beispiel das Krankenhaus und das Sozialzentrum in Bragin, das Pflegeheim in Logoisk sowie kinderreiche Familien und Senioren in Minsk. Ein Rollstuhl geht an einen jungen Mann im Kreis Bragin, den die hiesigen Teilnehmer des diesjährigen deutsch-weißrussischen Sommerlagers kennengelernt hatten. Sie entschieden spontan, sich zu kümmern. Zwei Teilnehmer übernahmen zudem Patenschaften über behinderte Menschen. Innerhalb eines entsprechenden Projektes des Vereins gibt es derzeit knapp zehn derartige Verbindungen zwischen den Menschen. (SZ)

