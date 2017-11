Zweiter Elberadweg wird gebaut

Sonst sind die Stadtwerke Drewag für das Verlegen von Leitungen zuständig. Diesmal wird der Elberadweg verlegt. Genauer gesagt: Ab Montag beginnen die Stadtwerke mit dem Bau eines provisorischen Radwegs am Neustädter Elbufer. Das ist notwendig, weil die Drewag im Rahmen der Fernwärmeerschließung Pieschens neue Leitungen unter dem bestehenden Weg verlegen müssen. Zwischen dem Arzneimittelwerk Menarini bis zum südlichen Ende des Clubs Pier15 führt das Provisorium Radler an der Baustelle vorbei. Das wird voraussichtlich bis Anfang Februar kommenden Jahres der Fall sein. Dann sollen die Arbeiten in dem Gebiet erledigt sein. Sie kosten rund 365 000 Euro. Für das Gesamtprojekt werden rund 27 Millionen Euro investiert. Dafür gibt es europäische Fördermittel. (SZ/sh)

