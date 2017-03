„Zweiter Baumarkt fehlt“ Aus der BayWa wurde auch in Bischofswerda Hagebau. Der Wechsel bringe weniger Service, sagen Kritiker. Die Chefin widerspricht.

Rot ist die Firmenfarbe von Hagebau, die auch Marktleiter Andreas Berndt bei seiner Arbeitskleidung trägt. © Steffen Unger

Der Hagebaumarkt an der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Bischofswerda ist vor einigen Tagen offiziell eröffnet worden. Zuvor war die BayWa der Kooperationspartner. Die SZ berichtete über den Wechsel – und auf der Facebookseite der Schiebocker SZ meldeten sich vor allem Kritiker zu Wort. „Wäre besser gewesen, wenn die auch die Preise gewechselt hätten. Was in Biw fehlt, ist ein zweiter Baumarkt“, schreibt Uwe Kleber. Auf den Einwand eines Nutzers, der sich auf Facebook Jens Bö nennt, dass Bautzen auch nur drei Baumärkte, aber fünfmal so viele Einwohner wie Bischofswerda habe, entgegnet Uwe Kleber: „Mag sein, aber das reicht schon. Wenn keine Konkurrenz da ist, kann man eben vieles machen, was anderswo nicht ginge. Angefangen bei den Preisen bis hin zum Kundenservice.“ Auch Marcus Böthig findet, dass die Preise in Bischofswerda (zu) hoch sind. „Da lohnt sich immer ein Vergleich zum Beispiel mit Obi in Kamenz oder Hammer in Pulsnitz.“

Zum Thema Kundenservice nennt Uwe Kleber ein Beispiel: Für zu viel gekaufte Ware gebe es jetzt kein Geld mehr zurück, sondern nur noch Gutscheine, wenn der Wert 20 Euro übersteigt. Gerade bei Baumaterialien lasse sich die Menge im Vorfeld schwer kalkulieren, da keiner auf den Quadratmeter genau das Material einkaufe. In anderen Märkten der Kette, etwa in Kamenz oder Großröhrsdorf, sei man in dieser Frage kulanter, schreibt unser Leser.

Dem widerspricht Bärbel Cech, Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Kamenz. Das Unternehmen betreibt mehrere Bau- und Gartenfachmärkte in der Region, darunter auch den Hagebaumarkt in Bischofswerda. Durch den Wechsel der Marke habe sich in dieser Hinsicht für die Kunden nichts verändert, sagt Bärbel Cech. Beim Kauf von Baustoffen könne man mit dem Kundenberater vereinbaren, dass zu viel gekauftes Material zurückgegeben werden kann und dafür das Geld erstattet wird. Das gehe aber tatsächlich nur nach einer vorherigen Absprache. Anders verhält es sich bei Reklamationen. Bringt ein Kunde ein (defektes) Gerät zurück zum Baumarkt, dann darf das Unternehmen zweimal nachbessern bzw. ein Ersatzgerät anbieten. So steht es auch im Gesetz. Erst danach hat der Kunde Anspruch darauf, sein Geld zurückzubekommen. Allerdings bevorzugt man bei der Kamenzer Raiffeisen-Handelsgenossenschaft einen anderen Weg: „Wir bieten den Kunden zuerst einen Gutschein an“, sagt Bärbel Cech. Der Grund liegt auf der Hand: So kauft der Kunde weiterhin im eigenen Haus statt bei einem Mitbewerber.

Etwas Anderes ist es, wenn ein gekaufter Gegenstand nicht gefällt bzw. man sich den Kauf hinterher anders überlegt und deshalb reklamiert. In diesem Fall ist der Kunde, nicht nur beim Hagebaumarkt in Bischofswerda, auf die Kulanz des Unternehmens angewiesen. Es kann, muss aber nicht die Ware zurücknehmen.

Und noch ein Tipp von unserer Facebookseite: Die BHG Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Kamenz hat auch Außendienstmitarbeiter; man müsse sie bei Problemen nur ansprechen. „Sie wären dann für den jeweiligen Kunden explizite Ansprechperson und würden auch mit Sicherheit einen Weg finden, wenn es preislich mal klemmt“, schreibt Nico Lehn. (SZ/ir)

zur Startseite