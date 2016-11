Zweiter Band mit Stöckels Arbeiten

Das Osterzgebirgsmuseum Lauenstein beendet am Mittwoch um 14 Uhr mit einer Finissage seine aktuelle Sonderausstellung „Handwerk, Ziesel und viel mehr – Einblicke in die Forschung des Geisinger Ortschronisten Werner Stöckel“. Dazu wird es kurzweilige Lesungen geben, kündigt Museumsleiterin Gabriele Gelbrich an. So werde Stöckels Enkeltochter Caterina Macht aus dem zweiten Band „Beiträge zur Heimatgeschichte“ lesen. Diese werde in der Woche erscheinen und im Museum vorliegen. Der zweite Band beinhaltet neben zahlreichen Artikeln von Werner Stöckel auch ein umfangreiches Register. Außerdem wird an diesem Nachmittag auch Siegfried Weise aus seinem Buch „Ziegengeising“ lesen. In einem seiner Kapitel schreibt er über seine Erinnerung an die Geisinger Schulzeit. „Sein ehemaligen Lehrer Werner Stöckel spielt in dieser Episode natürlich auch eine Rolle“, sagt Frau Gelbrich. Sie sei gespannt. Siegfried Weise verbrachte seine Kindheit und Jugend in Geising. Später war er beim Lauensteiner Mobilfunkzulieferer Spinner Geschäftsführer. Heute ist er im Ruhestand. Der Eintritt zur Finissage ist frei. (SZ/mb)

