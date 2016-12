Zweiter Anlauf nach Österreichs Wahlposse Am Sonntag wird ein neuer Bundespräsident bestimmt.

Die Kandidaten für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten, Alexander van der Bellen (l) und Norbert Hofer (FPÖ). © dpa

Der Kandidat stehe für „Anstand, Besonnenheit und Fairness“. Bettina Lancaster, SPÖ-Bürgermeisterin in der 850-Seelen-Gemeinde Steinbach am Ziehberg in Österreich, will kurz vor der Präsidentenwahl noch einmal ein Zeichen setzen – und für den Grünen-nahen Alexander Van der Bellen werben. 136 Bürgermeister, bei einer Gesamtzahl von 2100 Gemeinden, haben sich der überparteilichen Initiative des ehemaligen EU-Kommissars Franz Fischler (ÖVP) angeschlossen. Es ist ein Versuch, zumindest die Nichtwähler zugunsten des 72-jährigen Wirtschaftsprofessors zu mobilisieren. Das ist aus Sicht seiner Anhänger akut geboten. Denn in kleinen Ortschaften dominierte bei der ersten Stichwahl am 22. Mai klar der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer.

Österreich steht bei der Wahl des Staatsoberhaupts vor einer Richtungsentscheidung. Sie hat Signalcharakter auch für die weitere Entwicklung des europaweiten Höhenflugs der Rechtspopulisten mit ihrer migrationsfeindlichen Haltung.

Gewinnt Van der Bellen, bliebe Österreich auf EU-Kurs. Die rot-schwarze Regierungskoalition hätte Zeit für Bewährung gewonnen. Eine FPÖ hätte es schwerer, den nächsten Kanzler zu stellen. Denn Van der Bellen will FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache selbst bei dessen Sieg bei den nächsten Parlamentswahlen nicht mit der Regierungsbildung beauftragen.

Gewinnt der 45-jährige Hofer, droht zwar kein sofortiger Austritt aus der EU, aber eine fundamental europa-kritische Haltung in Österreich. Der gelernte Flugzeugtechniker will sich anders als seine Vorgänger in die Tagespolitik einmischen und der Regierung speziell in Fragen der Flüchtlingskrise auf die Finger schauen. Obendrein wäre sein Sieg nur eine Etappe auf dem Weg der FPÖ ins Kanzleramt.

„Die meisten Menschen haben sich schon lange entschieden“, sagt Florian Oberhuber vom Meinungsforschungsinstitut Sora. Die Experten erwarten keine große Dynamik zwischen den beiden Lagern. „Es kommt tatsächlich auf jede einzelne Stimme an“, sagt er mit Blick auf den knappen Van der Bellen-Sieg vom Mai. Der Kreis der Unentschlossenen gilt mit nur wenigen Prozent als extrem klein.

Vor gut sechs Monaten hatte der Wirtschaftsprofessor 50,35 Prozent der Stimmen erreicht. Sechs Wochen – bis zur Annullierung der Wahl durch den Verfassungsgerichtshof – durfte sich Van der Bellen als Staatsoberhaupt fühlen. Jetzt sagen alle Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit leichten Vorteilen für Hofer voraus. Er hat auf einen Anti-Establishment-Wahlkampf gesetzt – obwohl er als stellvertretender Nationalratspräsident dazugehört.

Zumindest die Stimmen vieler in der Wirtschaft hat der Ex-Grünen-Chef Van der Bellen ziemlich sicher. Die Industriellenvereinigung ist für ihn, der Bau-Unternehmer Hans Peter Haselsteiner (Strabag) hat sogar eine Kampagne „Nein zum Öxit (EU-Austritt)“ initiiert. Darin wird Hofer vorgeworfen, er sei der „Chefideologe“ hinter dem Anti-EU-Kurs der FPÖ. Hofer betreibe einen „gefährlichen Zick-Zack-Kurs“ in Sachen Öxit und riskiere so viele Arbeitsplätze. Van der Bellen spielt in seiner Kampagne immer wieder auf die Sorgen vor einem EU-Austritt an. „Vernunft statt Extreme. Unser Präsident der Mitte“, heißt es auf seinen Wahlplakaten.

Der rhetorisch hoch versierte Hofer sowie sein Parteichef Strache haben gerade in jüngster Zeit versucht, ihre Anti-EU-Haltung abzuschwächen. Die EU gehöre reformiert, die Frage eines Öxits stelle sich derzeit nicht, war der Tenor ihrer Aussagen. Auch in der Ausländerfrage ist Hofer nicht unbedingt der klassische rechtspopulistische Scharfmacher. Vor der ersten Stichwahl im Mai nannte Hofer die Migranten noch „Invasoren“. Dieser Ausdruck kam ihm nun nicht mehr über die Lippen. Seine Gegner halten ihn für einen „Wolf im Schafspelz“.

Die Entscheidung am Sonntag ist so oder so eine Etappe auf dem Weg zur möglichen Umgestaltung der politischen Landschaft in Österreich. 2017 und 2018 stehen vier Landtagswahlen an. Obendrein ist eine vorgezogene Neuwahl und damit das Ende der rot-schwarzen Koalition nicht ausgeschlossen. (dpa)

zur Startseite