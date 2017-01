Zweiter Anlauf fürs Feuer Vermutlich die Nässe spielte der Feuerwehr einen Streich. Zur Abc-Schützenparty am Sonnabend gibt es eine Wiederholung.

In Bischofswerda sollen die Weihnachtsbäume brennen. © Matthias Schumann

Alles war für die Party am Sonnabend vorbereitet: Getränke, Imbiss, Reisighaufen aus den ausgedienten Weihnachtsbäumen. Doch dann gab es ein Problem: Die Feuerwehr bekam trotz mehrfacher Versuche das Feuer nicht an. „Das Holz war zu nass“, sagte Bischofswerdas Ortswehrleiter Sixten Mütterlein. Den ganzen Tag hatte es geschneit. Viele Besucher waren zum Weihnachtsbaumverbrennen auf den Festplatz am Goldbacher Weg gekommen. Und sie wurden trotzdem nicht enttäuscht. Denn Glühwein, Bratwurst, Fischsemmeln gingen auch ohne Lagerfeuer ab.

Am Sonnabend dieser Woche will Bischofswerdas Feuerwehr das Weihnachtsbaumverbrennen wiederholen. Los geht es 15 Uhr. Auch dann werden heiße Getränke und ein Imbiss verkauft. Wer seinen Weihnachtsbaum noch loswerden möchte, kann ihn bis dahin zum Festplatz bringen – selbstverständlich ohne Schmuck.

Fest für künftige Schulanfänger

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt ist am 21. Januar ohnehin Gastgeber. Von 10 bis 16 Uhr findet in ihrem Gerätehaus am Goldbacher Weg die elfte Abc-Schützenparty statt. Die drei Geschäfte Schreibwaren Förster, Lederwaren Renger und Foto Skalla laden zum bunten und informativen Fest rund um den Schulanfang ein.

Christina Kokel, Chefin von Lederwaren Renger, wird sämtliche Ranzenmodelle mitbringen, die sie im Laden verkauft. Kinder können probieren, welcher für ihren Rücken der richtige ist. Elke Förster stellt Füller aus und erlaubt, dass Vorschüler erste Schwünge aufs Papier bringen. Weiterhin gibt sie Anregungen, wie Schultüten selbst gebastelt werden können. Das Fotogeschäft Skalla zeigt, welche Motive auf Fotos als schöne Erinnerung möglich sind. Es darf gekauft werden, muss aber nicht. Zehn Prozent auf Artikel gelten für Käufe auf der Party direkt und auch für Vorbestellungen. Die Feuerwehr sorgt schon während der Abc-Schützenparty‹ für Leckeres vom Grill, es gibt Technikvorführungen, Hüpfburg und ein Gewinnspiel. (szo)

