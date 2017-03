Gut zu wissen Zweiter Anlauf für Turnhalle Schmiedeberg Seit zehn Jahren ist das Vorhaben in der Debatte. Mit einem neuen Standort soll es jetzt klappen.

In den nächsten zwei Jahren soll sich der Zustand der Schulturnhalle grundlegend verbessern an dem neuen Standort auf dem Hartplatz beim Schmiedeberger Stadion.

Die Stadt Dippoldiswalde unternimmt einen zweiten Anlauf für den Neubau der Turnhalle Schmiedeberg. Das Planungsbüro Ipro-Consult bekommt den Auftrag, für 30 500 Euro die ersten drei Planungsphasen zu übernehmen. Die Planer müssen für dieses Geld die notwendigen Gutachten besorgen, damit die Stadt bis August einen Fördermittelantrag für den Turnhallenbau stellen kann. Weiter müssen sie die Fachplanung liefern für die Statik und die Gebäudetechnik. Damit hätte die Stadt dann genaue Zahlen, wie viel der Turnhallenbau kostet.

Der erste Anlauf für einen Turnhallenneubau hat vor knapp zehn Jahren begonnen. 2008 hat die damals noch eigenständige Gemeinde Schmiedeberg einen Vertrag ebenfalls mit Ipro-Consult geschlossen. Allerdings war damals noch vorgesehen, die Turnhalle an ihrem jetzigen Standort neben der Schule neu zu bauen. Inzwischen haben sich alle beteiligten Seiten – die Oberschule, die SG Stahl Schmiedeberg und die Stadtverwaltung Dippoldiswalde – geeinigt, dass die neue Turnhalle einen anderen Standort bekommt. Sie soll jetzt auf dem Hartplatz am Gießerei Sportpark gebaut werden. Für die Schüler bedeutet das einen rund 500 Meter längeren Weg zum Sportunterricht, dafür aber einen schnellen Wechsel zwischen Halle und Sportplatz. Außerdem bleibt dann auf dem Schulgelände mehr Platz für den ebenfalls notwendigen Ausbau des Schulgebäudes.

Schmiedeberg hat das Bauvorhaben nicht auf die Reihe bekommen. Erst gab es keine Fördergelder, dann stiegen die Anforderungen und die Kosten in eine Höhe, welche die Gemeinde nicht aufbringen konnte. Schließlich hat die Stadt Dippoldiswalde nach der Eingemeindung das angefangene Projekt gestoppt, die Entscheidung für den neuen Standort getroffen und fängt neu mit der Planung an.

Jetzt ist eine Einfeldhalle vorgesehen, die den Ansprüchen für Wettkämpfe entspricht. Derzeit rechnet die Stadt dafür mit Gesamtkosten von rund 1,9 Millionen Euro. Wenn die Planung weiter vorangeht, kann die Summe genauer festgelegt werden. Dippoldiswalde baut dabei auf eine Unterstützung aus der Sportstättenförderung des Freistaats, die bei 50 Prozent liegt. Ohne diesen Zuschuss geht es nicht.

Der Zeitplan sieht so aus, dass Dippoldiswalde hofft, im Frühjahr 2018 eine Zusage für die Förderung zu bekommen und dann 2018 mit dem Bau beginnen kann. Im Sommer 2019 soll er fertig werden. Das hätte den Vorteil, dass sich die Kostenbelastung für die Stadt auf zwei Jahre verteilt. Allerdings herrscht bei dem Turnhallenneubau auch Zeitdruck.

Der Baubeigeordnete Peter Antoniewski sagte: „Die jetzige Halle wird notbeatmet. Ihre Nutzung ist vorerst noch bis 2019 möglich.“ Die Stadt hat provisorisch zusätzliche Streben eingezogen, um die Statik des Gebäudes zu stärken. Wenn also der Neubau nicht zügig vorankommt, droht Schmiedeberg, irgendwann ohne Turnhalle dazustehen. Die Sicherheitsmängel sind das größte Problem, aber nicht das einzige. Das Platzangebot der alten Halle reicht für heutige Ansprüche nicht mehr aus.

Der Stadtrat will diese Zustände auch nicht länger haben. Er bestätigte den Auftrag für die Planung einstimmig. „Das ist ein eindeutiges Statement“, kommentierte Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) die Entscheidung. Aus den Zuschauerreihen gab es dafür Beifall. Nun müssen die Planer sich an die Arbeit machen, damit in zwei Jahren die Halle steht.

