Zweiter Anlauf für Körnerweg-Ausbau Nachdem es für den ersten Teil Kritik gab, wird nun ein zweiter Abschnitt saniert.

Neuer Belag, altes Problem: Obwohl das Straßen- und Tiefbauamt bereits im September einen Teil des Körnerwegs unterhalb der Saloppe umbaute, kehrte keine Ruhe ein. Der rund zwei Meter lange Teststreifen sei mindestens genauso holprig wie vorher, kritisierte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Dresden. Nun gibt es einen neuen Anlauf. Denn in den vergangenen Tagen wurde eine zweite Probefläche verlegt. Und die Stadt hat sich die Kritik durchaus zu Herzen genommen:

„Dort ist die Oberfläche ebener als das Material der ersten Probefläche“, teilt Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz auf SZ-Anfrage mit. Der Grund: Beim ersten Abschnitt wurde das Material gebrochen und wurde rauer. Nun kam hingegen gesägter und gestockter Sandstein zum Einsatz. Nun vergleiche man die beiden Abschnitte und entscheide anschließend, wie mit dem restlichen Abschnitt des Körnerwegs umgegangen werden soll, sagt der Amtsleiter. Denn nach einer witterungsbedingten Pause sollen die Arbeiten am rechtselbischen Weg fortgesetzt werden.

Ziel ist es, die Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 auf dem kompletten Abschnitt zwischen Heilstättenweg und Körnerplatz zu beseitigen und dort neuen Belag zu verlegen. Eine Sache macht es den Bauleuten auf dem rund 75 Meter langen Stück schwer: Denn wegen der anliegenden Stützwand und der Elbeböschung steht der Abschnitt unter Denkmalschutz. Entsprechend hoch sind die Auflagen aus dem Amt für Denkmalpflege. Deshalb hat sich die Stadt bei dem Belag auch für Sandsteinpflaster entschieden. Insgesamt investiert die Stadt für den Ausbau 200 000 Euro.

Forderungen nach einer Sanierung gibt es schon lange. Bisher machten aber fehlendes Geld und lange Diskussionen mit dem Denkmalschutzamt einen Strich durch die Rechnung. Somit ist der Kompromiss trotz aller Kritik ein Teilerfolg. Trotzdem bleiben die jetzigen Arbeiten nur ein Stückwerk. Denn für den restlichen Teil des Körnerwegs fehlt weiterhin das Geld. Und auch an anderen Stellen des Elberadwegs gibt es in Dresden Probleme. So fehlt beispielsweise entlang der Flutrinne ein Stück. Die Pieschener Ortsbeiräte forderten nun den Bau. (SZ/sag)

