Zweiter Anlauf für Infos zur neuen B6 Eine erste Bürgerveranstaltung war restlos überfüllt. Nun sollen die zum Zug kommen, die draußen bleiben mussten – mit einer Anmeldung.

Bei 300 Personen war einfach Schluss – so viele Menschen wollten sich Ende März die ersten konkreten Informationen zum Bau der neuen B6 im Dresdner Westen ansehen. Die 200 Stühle im Saal des italienischen Restaurants in Niederwartha waren schnell besetzt. 100 Zuhörer bekamen einen Stehplatz. Noch einmal so viele Anwohner mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Aus Sicherheitsgründen durfte niemand mehr in den Saal. Die Polizei sicherte den Zugang.

Nun unternimmt die bundeseigene Planungsgesellschaft Deges einen neuen Versuch, um die Anwohner zu informieren. Am 11. Mai findet die zweite Informationsrunde statt. Treff ist erneut der Spiegelsaal des Restaurants an der Weistropper Straße 2. Interessenten, die beim ersten Mal nicht reingekommen sind und ihre Kontakte dagelassen haben, werden gesondert eingeladen. Die restlichen Plätze stehen den übrigen Interessenten zur Verfügung.

Frühestens 2023 könnte der Bau der neuen Trasse parallel zu den Bahnschienen beginnen. Die Kosten von 83 Millionen Euro trägt fast komplett der Bund. Der Neubau soll die vorhandene B6 durch Kemnitz, Stetzsch und Cossebaude entlasten.

