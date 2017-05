Zweiter Anlauf für Blumenmädchen-Kür Eine Jury soll im Juni das Sebnitzer Blumenmädchen wählen. Über den Blumenball entscheidet der Stadtrat.

Alexandra Lauermann (links) aus Cunnersdorf und Amelie Freudenberg aus Sebnitz warten seit Anfang April auf eine Entscheidung, wer von ihnen das nächste Sebnitzer Blumenmädchen wird. © Kristin Richter

Sebnitz. Die Amtszeit von Vanessa Blume ging unverhofft in die Verlängerung. Mit der Absage des auf Anfang April terminierte Sebnitzer Blumenballs – die Nachfrage nach Karten war zu gering – fiel auch die Wahl des nächsten Sebnitzer Blumenmädchens ins Wasser. Mangels gewählter Nachfolgerin ist Vanessa bis heute die offizielle Repräsentantin in Sachen Tourismus.

Jetzt haben sich Rathaus und Tourismusabteilung auf ein Prozedere zur Kür des nächsten Blumenmädchens verständigt. Die Wahl soll im Juni stattfinden, wie Oberbürgermeister Mike Ruckh auf Anfrage der Sächsischen Zeitung erklärt. Der genaue Termin werde gerade noch abgestimmt. Eine Jury bestehend aus Vertretern der Stadtratsfraktionen, von Oberschule und Gymnasium, der Kunstblumenmanufaktur sowie des Stadtmarketings wird über die Nachfolge entscheiden. Im kleinen Kreis sollen sich die Kandidatinnen bei einem Termin im Haus der Kunstblume den Jurymitgliedern vorstellen, die dann das neue Blumemädchen wählen.

Zuvor erhalten beide Kandidatinnen die Gelegenheit, sich schon einmal in der Rolle der Botschafterin für Sebnitz und das Kunstblumenhandwerk auszuprobieren. Am Wochenende vom 16. bis 18. Juni präsentiert sich die Stadt mit einem Stand auf der Messe Lebensart in Großhartau. Die Bewerberinnen dürfen dort jeweils für einen Tag testweise das blaue Kleid und den Strohhut tragen.

Als Kandidatinnen warten nach wie vor Alexandra Lauermann aus Cunnersdorf bei Hohnstein und Amelie Freudenberg aus Sebnitz auf ihren Einsatz. Die beiden Schülerinnen mussten durch die kurzfristige Absage des Blumenballs auf ihren großen Auftritt verzichten. Im Gegenzug könnte auf die Siegerin nun eine längere Amtszeit warten. Derzeit gibt es Überlegungen, die Blumenmädchen-Wahl vom Blumenball abzukoppeln, wie der Sebnitzer OB erklärt. Das neue Blumenmädchen würde dann im November von einem Gremium gewählt – ähnlich wie das auch Stolpen mit seiner Basaltkönigin handhabt – und beim Neujahrsempfang der Öffentlichkeit vorgestellt. Mitunter gebe es so auch mehr Bewerbungen, da ein Auftritt vor großem Ballpublikum immer eine gewisse Hürde darstellt. Falls die Wahl vorverlegt wird – entschieden ist noch nichts – würde das jetzt zu wählende Blumenmädchen bis Ende 2018 amtieren, da ihr andernfalls nur eine halbe Saison bliebe.

Wie es mit dem Blumenball weitergeht, liegt zunächst in den Händen des Sebnitzer Stadtrats. Er wird in seiner Sitzung im Juni darüber abstimmen, ob die Stadt im kommenden Jahr einen Ball ausrichtet. Über ein eventuell verändertes Konzept müsste man sich im Anschluss Gedanken machen. In diesem Jahr fiel der Blumenball zum ersten Mal nach 20 Jahren aus.

