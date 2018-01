Zweiter Abschnitt im Friedenspark ist fertig Pirna lässt die Grünoase im Zentrum komplett umgestalten. Bis das Projekt beendet ist, dauert es aber noch eine Weile.

Die Friedensbank ist ein Hauptelement des neuen Parks. © Daniel Förster

Pirna. Im Friedenspark, der mitten in der Pirnaer Innenstadt liegt, ist ein weiterer Bereich fertig saniert worden. Nach Auskunft der Stadt beendeten die Fachleute kürzlich die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt. Dieser erstreckte sich über den Mittelteil der grünen Oase, der künftig der Ruhe und Erholung gewidmet ist. In diesem Bereich gibt es beispielsweise die lange Friedensbank sowie eine große Wiese, auf der Parkbesucher picknicken oder sich ausruhen können. Ein paar Kleinigkeiten müssen in diesem Bereich allerdings noch reifen: So sind die neu angelegten Wege noch nicht sofort begehbar, da sich auf den Pfaden zunächst die Sanddecke setzen und auf diese Weise festigen muss. Und erst die Frühlingssonne wird dafür sorgen, dass der Rasen auf den Wiesenflächen anwächst. Ende April dieses Jahres will die Stadt pünktlich zum Neustart des Wasserfontänenfeldes an der Breiten Straße die beiden fertiggestellten Bauabschnitte für den Publikumsverkehr freigeben. Ebenfalls noch im April sollen die Bauarbeiten im dritten und letzten Teilbereich des Friedensparks starten. In diesem sogenannten Aktivbereich im hinteren Teil des Geländes soll ein neuer „Geschichtenspielplatz“ entstehen. Er ist dem Thema Seilerei gewidmet, da sich an dem Standort einst eine Seilerei befand. Der Umbau des Friedensparks kostet rund 800 000 Euro, Pirna erhält dafür Fördermittel in Höhe von 640 000 Euro.

